Lucía Varisco: “Ideológicamente no tenemos nada que ver con La Libertad Avanza y el radicalismo debe disputar el modelo económico”

La vicepresidenta de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos y dirigente del radicalismo analizó su incorporación a la gestión de Rogelio Frigerio, criticó con dureza el impacto de las políticas de Javier Milei en la salud y la educación universitaria, y defendió la vigencia de las PASO para definir candidaturas competitivas en Paraná.

Tras un período de menor exposición pública, la exdiputada provincial Lucía Varisco repasó su presente político y su reciente incorporación en junio de 2024 como vicepresidenta de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles del Estado Provincial.

La dirigente aclaró que su llegada a la función pública provincial no respondió a una decisión de índole personal, sino a un acuerdo de su espacio político dentro de la coalición de gobierno encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio.

Varisco destacó el potencial social de su nueva función, enfocada en el ordenamiento dominial del patrimonio inmobiliario de la provincia y en la ejecución de programas de escrituración para familias entrerrianas. Asimismo, remarcó que la administración provincial se desenvuelve en un marco sumamente complejo debido a la restricción de recursos provocada por las medidas del

Gobierno central.

Diferencias ideológicas con el Gobierno Nacional y defensa de la educación pública

En el plano político e ideológico, la ex diputada radical marcó una distancia tajante respecto a La Libertad Avanza y la conducción del presidente Javier Milei. “Como radicales, ideológicamente no tenemos nada que ver con La Libertad Avanza”, aseveró a Debate Abierto, señalando que para la identidad histórica de su partido resulta indefendible el no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el recorte de fondos en los hospitales y medicamentos, y la creciente brecha social.

Si bien diferenció las necesidades de gobernabilidad del Ejecutivo provincial respecto de las formas de la administración nacional, Varisco rechazó la agresividad y la confrontación constante en la discusión pública.

En materia macroeconómica, advirtió sobre el nivel de endeudamiento y el impacto del ajuste en la salud mental y en la mesa de los trabajadores.

En esa línea, sostuvo que el equilibrio fiscal debe mantenerse, pero no a costa de que el pueblo pase hambre, instando al radicalismo a presentar una propuesta nacional -con referentes como Martín Lousteau o Maximiliano Pullaro- que le discuta de fondo el modelo económico al gobierno central.

Escenario electoral en Paraná, vigencia de las PASO y mirada internacional

De cara al calendario electoral, Varisco ratificó que el Movimiento Unidad Radical (MUR) tendrá un rol protagónico en la capital provincial, pero condicionó la definición de postulaciones a la fijación de reglas de juego transparentes.

Asimismo defendió la vigencia de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como la herramienta más idónea para ordenar la oferta electoral dentro de coaliciones.

Respecto a las aspiraciones locales de otros dirigentes del partido, y consultada por el caso de Manuel Tennen, enfatizó la necesidad de construir candidaturas competitivas que salgan a disputar la intendencia de Paraná con posibilidades reales de ganar, evitando posicionamientos testimoniales o quedar relegados a ser furgón de cola.

Por último, en el ámbito internacional, definió la victoria de Lula da Silva en Brasil como una bocanada de aire para la región y tildó de “gravísima” la posterior fuga de Flavio Bolsonaro, destacando los pedidos de informes promovidos por el diputado radical Pablo Juliano para esclarecer el episodio. (Fuente: Debate Abierto)