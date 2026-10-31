Mouliá y Satto adelantaron la estrategia turística de Entre Ríos

El titular de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires y el presidente del Ente Provincial de Turismo brindaron detalles sobre el lanzamiento de la temporada de verano, la participación en “La Noche de las Casas de Provincias” y el plan de contingencia ante las crecidas de los ríos. Además, repasaron las gestiones internacionales para productores locales, la asistencia social a familias vulnerables y la estrategia de competitividad frente a destinos vecinos como Brasil.

En diálogo con el programa Debate Abierto Radio, el titular de la representación del Gobierno de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. José Mouliá, y el presidente del Ente Provincial de Turismo, Jorge Satto, detallaron el esquema de trabajo institucional, la agenda de promoción provincial en Capital Federal y las medidas operativas para sostener la actividad turística durante la próxima temporada estival.

Promoción en Buenos Aires, La Noche de las Casas de Provincias y el Mercado en Casa

En el marco de las actividades institucionales en CABA, Mouliá anunció que el 19 de noviembre se llevará a cabo la tradicional jornada “La Noche de las Casas de Provincias”.

El evento contemplará el corte de la arteria peatonal en la intersección de Suipacha y Córdoba, donde se instalarán carpas con emprendedores de las tres microregiones de la provincia, espectáculos artísticos en escenario y la presentación especial de la comparsa de Gualeguay.

Para optimizar la convocatoria, esa misma jornada se realizará el lanzamiento en horario matutino de la temporada de verano entrerriana en la sede provincial.

Asimismo, Mouliá resaltó la puesta en marcha del programa “Mercado en Casa”, una iniciativa articulada junto a la Secretaría de Comercio y Manos Entrerrianas que dispone de 30 espacios de exhibición rotativa cada tres meses para la venta de productos regionales como miel, alfajores, vinos, mates, jugos y cuchillería artesanal.

Sostenimiento del trabajo social, derivaciones sanitarias e impacto político

En el plano institucional y de comercio exterior, la Casa de Entre Ríos ha concretado vinculaciones con 27 embajadas, facilitando rondas de negocios para el sector arrocero con representantes diplomáticos de Panamá, México y República Dominicana ante previsiones climáticas adversas en América Central.

A nivel de gestión administrativa, la delegación superó las 500 intervenciones anuales, coordinando la atención médica y el alojamiento de familias sin obra social derivadas a centros de alta complejidad de Buenos Aires, como los hospitales Garrahan y Gutiérrez, además de distribuir donaciones de alimentos.

Durante el intercambio, Mouliá reiteró su mirada crítica sobre el rumbo de las medidas económicas aplicadas por la administración nacional de Javier Milei, advirtiendo sobre el impacto del ajuste en la calidad de vida de los ciudadanos.

Estrategia ante el fenómeno de El Niño: alternativas más allá de las playas

Por su parte, el presidente del Ente Provincial de Turismo, Jorge Satto, expuso el abordaje preventivo diseñado para enfrentar las contingencias del fenómeno meteorológico de El Niño, caracterizado por el exceso hídrico y la crecida de los ríos. Ante la eventual limitación de playas fluviales, la provincia reorientará su promoción hacia la oferta complementaria de atractivos.

Entre las alternativas consolidadas, Satto subrayó el funcionamiento de los 16 complejos termales, los recorridos por bodegas y viñedos, los arroyos, la infraestructura hotelera con piscinas y la agenda de fiestas nacionales como la Fiesta de la Artesanía, la Fiesta del Lago, la Fiesta del Mate y la Fiesta de la Playa, entre otras. A ello se suma la oferta de los carnavales emblemáticos de Gualeguaychú, Concordia y Gualeguay, el turismo cultural en el Palacio San José y el Castillo de San Carlos, y la naturaleza de los Parques Nacionales El Palmar y Pre-Delta.

Lanzamiento en Federación y competitividad regional

Como cierre del cronograma de promoción, Satto confirmó a Debate Abierto que el 27 de noviembre se concretará el lanzamiento oficial de la temporada dentro del territorio provincial, teniendo como sede el complejo termal de la ciudad de Federación junto a las entidades del sector privado.

Por último, al evaluar la competencia cambiaria con destinos internacionales como Brasil o Uruguay, el funcionario enfatizó que la provincia enfocará sus esfuerzos en potenciar la calidad gastronómica, la infraestructura de servicios y el valor de las propuestas de entretenimiento para mantenerse como un destino atractivo para el turismo nacional e internacional. (Fuente: Debate Abierto)