El Senado sancionó la creación de la Comisión de Seguimiento de la Deuda Pública

Durante la 16° Sesión Ordinaria, la Cámara de Senadores de Entre Ríos dio sanción definitiva al proyecto de ley que crea la Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública. En la misma jornada, tomó estado parlamentario el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo sobre el Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública.

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió este jueves la 16° Sesión Ordinaria del 147° Período Legislativo, que contó con la presencia de 15 legisladores y quórum reglamentario.

La insignia nacional fue izada por el senador Martin Oliva del departamento Uruguay, y la bandera de Entre Ríos por su par Casiano Otaegui del departamento Gualeguay. Seguidamente, los senadores aprobaron el acta de la sesión anterior y el acta de labor parlamentaria del día, en la que se acordó el tratamiento conjunto sobre tablas y en bloque.

Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública

En la sesión de este jueves, los senadores sancionaron el proyecto de ley por el que se crea la Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública, con el objeto de realizar el estudio y análisis del desenvolvimiento histórico de la deuda pública del Estado entrerriano. Tras las intervenciones de los legisladores, la iniciativa se aprobó por mayoría (9 a 6 votos), sin el acompañamiento del bloque Más para Entre Ríos ni del unibloque Hacer Futuro; y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

A su turno, el senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) fundamentó el proyecto y explicó que la iniciativa busca informar a la población acerca de “cómo la deuda pública del Estado Provincia se ha venido desenvolviendo y desarrollando desde el año 1991”. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es que “todos los entrerrianos sepan cómo es la composición de esa deuda, en qué momento se originó, cuál es el motivo de que la provincia haya tomado ese tipo de endeudamiento y qué destino se le dio a esos recursos que, en definitiva, son pagados por todos los entrerrianos a través de sus impuestos”. Además, indicó que se realizará un informe anual “con una fecha de corte al 10 de diciembre de cada año para que tengamos certeza e información fidedigna”. “Esto va a ayudar a que se transparente aún más la información que tiene la provincia”, remarcó Vergara.

El PJ no acompañó

Por su parte, el senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos) aclaró que a pesar de haber “acompañado absolutamente todas las iniciativas que están vinculadas con la transparencia”, su bloque no acompaña la iniciativa porque “no le encontramos justificación”, subrayó el legislador. “Se quiere presentar la cuestión de la deuda pública en la provincia y su historia financiera, como si fuese una página en blanco. Si algo está resguardado legal y físicamente, es cada uno de los trámites y de las operaciones que importaron endeudamiento del Estado provincial. Anualmente, la Contaduría prepara la Cuenta General del Ejercicio. Esa cuenta tiene varios capítulos, y hay uno que está dedicado a la deuda pública”, explicó. “Estos registros ya están, no hace falta sancionar una norma para hacer lo que la administración pública tiene que hacer de manera ordinaria”, ratificó el senador.

Otros proyectos

Luego, en el Orden del Día, quedó sancionado el proyecto de ley Patrimonio Histórico – Casa de Retiros “Stella Maris”: Ubicada en Aldea Protestante (Diamante), perteneciente a la Sociedad del Verbo Divino (Expediente N° 26.966).

Asimismo, los senadores sancionaron el proyecto de ley de adhesión a Ley Nacional N° 27.671: Capacitación obligatoria y permanente en la “Cuestión de las Islas Malvinas” (Expediente N° 28.050-28190-25.731 unificados).

Despacho de Comisión

Los tres proyectos que se describen a continuación pasan a la Comisión de Labor Parlamentaria para su oportuna inclusión en el Orden del Día:

El proyecto de Ley de autoría del diputado López y los diputados Lena, Streitenberger, Godein, Taborda, Rastelli, Rossi, Vázquez, Pérez, Romero y Aranda en revisión, por el que se crea el “Colegio de Agentes de Propaganda Médica de la Provincia de Entre Ríos”. Expediente N° 27.536.

Proyecto de Ley de autoría de la diputada Taborda y los diputados Aranda, Bentos, Gallay, Godein, Lena, López, Maier, Pérez, Rastelli, Romero, Sarubi, Streitenberger y Vázquez en revisión, por el cual se instituye el día 11 de abril de cada año como “Día Provincial de Concientización sobre la Enfermedad de Parkinson” en la Provincia de Entre Ríos. Expediente N° 29.075.

Proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el cual se establece el Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública, reglamentario de los artículos 37 y 40 de la Constitución provincial. Expediente N° 26.785.

Proyectos de Diputados

A continuación, se mencionan las iniciativas presentadas por las y los diputados provinciales que pasan a las respectivas comisiones.

Proyecto de Ley de autoría de la Diputada Arrozogaray y los Diputados Ávila, Bahillo, Cresto, Deccó, Kramer, Moreno, Seyler Yari, Stratta y Zoff en revisión, mediante el cual se instituye el día 29 de octubre de cada año como el “Día Provincial de los Cuidados y el Apoyo”. Expediente N° 29.551. A la Comisión de Salud Pública y Drogadicción.

Proyecto de Ley de autoría del Diputado Hein y los Diputados Aranda, Bentos, Gallay, Godein, Laner, Lena, López, Maier, Pérez, Rastelli, Romero, Rossi, Sarubi, Streitenberger y Taborda en revisión, por el cual se declara a la ciudad de General Galarza, Departamento Gualeguay, como “Capital Provincial de la Cultura Inclusiva”. Expediente N° 29.567. A la Comisión de Mercosur, Turismo y Deportes.

Proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la Provincia de Entre Ríos, Departamento Paraná, Distrito Quebracho, Municipio de Seguí, Planta Urbana, Manzana 75, Calle Libertad Nº 559, Plano de Mensura Nº100627, Certificado Nº 1064870, Partida Provincial Nº 117979. Expediente N° 29.479 A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra: “Rehabilitación y reconstrucción de calzada R.P. Nº 6. Tramo: R.P. Nº39 – R.N. Nº18”. Expediente N° 29.478 . A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a aceptar la donación de un inmueble localizado en el Departamento Gualeguaychú, Distrito Talitas, con el cargo de ser ocupado por la Junta de Gobierno para uso de la sede de la misma. Expediente N° 29.477. A la Comisión de Legislación General.

Proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra: “Rehabilitación y reconstrucción de calzada R.P. Nº 20. Tramo: Villa San Marcial – R.P. Nº 130”. Expediente N° 29.654 A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se modifica el artículo 1º de la Ley Provincial Nº 11.072 (Por el que se autoriza a transferir a título de donación un inmueble a favor de la Municipalidad de Los Conquistadores). Expediente N° 29.635. A la Comisión de Legislación General.

Iniciativas presentadas por Senadores

El proyecto de autoría de la senadora Claudia Silva (Paraná- Más para Entre Ríos) de abordaje integral de la tartamudez y otras alteraciones en la fluidez del habla (Expediente N°15.842), se gira a la Comisión de Salud Pública y Drogadicción.

Seguidamente, pidió la palabra la senadora Nancy Miranda (Federal- Frente Cimarrón) para solicitar el ingreso y tratamiento en la próxima sesión de los despachos de comisión que se detallan a continuación:

-Expediente N° 28.727: proyecto de ley mediante el cual la provincia de entre ríos adhiere a la ley nacional Nº 27.568 de ejercicio profesional de la fonoaudiología.

-Expediente N° 15.376: proyecto de ley por el que se autoriza al Gobierno de la provincia de Entre Ríos a aceptar la donación de un inmueble formulada por la Municipalidad de Paraná.

-Expediente Nº 29.297: proyecto de ley por el que se autoriza al superior Gobierno de la Provincia a donar, en favor de la comuna aldea asunción, departamento Gualeguay, un vehículo marca Volkswagen, modelo Bora tdi, dominio HQT 517.

-Expediente Nº 29.340: proyecto de ley por el que se autoriza al superior gobierno de la provincia de entre ríos a donar el vehículo marca Ford, modelo Ranger dc 4×4 dominio JOJ055.

-Expediente Nº 15.797: proyecto de ley por el cual se autoriza al superior Gobierno de Entre Ríos, con afectación al Consejo General de Educación, a aceptar la donación con cargo y bajo condición resolutoria efectuada por la Municipalidad de Santa Elena, con destino exclusivo a la construcción del edificio propio de la escuela secundaria N°16 “Juan Bautista Azopardo”.

-Expediente Nº 29.236: proyecto de ley por el que se autoriza al superior Gobierno de Entre Ríos a transferir, a título de donación a favor de la comuna de Villa Fontana y con destino al emplazamiento del cementerio local.

-Expediente Nº 29.237: proyecto de ley por el que se autoriza al superior Gobierno de la provincia a transferir, a título de donación a favor de la comuna de Villa Fontana y con destino al emplazamiento del corralón comunal, una parcela de su titularidad.

-Expediente Nº 29.238: proyecto de ley por el que se autoriza al superior Gobierno de la provincia a transferir, a título de donación a favor de la comuna de Villa Fontana con destino al emplazamiento del salón comunal, una parcela de su titularidad.

-Expediente Nº 29.377: proyecto de ley por el que se rectifica el artículo 1º de la ley Nº 11.181. Donación a la “Asociación Comedor Comunitario General Lamadrid”.

Sobre tablas

Durante la sesión, la senadora Gloria Cozzi (Concordia- Juntos por Entre Ríos) pidió la palabra para solicitar el tratamiento sobre tablas de la iniciativa por el cual se declara Monumento Natural provincial al Mamífero Subterráneo Ctenomys Rionegrensis (Tuco-Tuco de Río Negro). El Expediente N°29181 quedó aprobado.

A su turno, la senadora Gladys Domínguez (Feliciano- Peronismo Federal) solicitó el tratamiento sobre tablas de un proyecto de declaración de su autoría por el que se declara de interés legislativo el encuentro de Clubes de Observadores de Aves (COA), organizado por el COA Selva de Montiel, que se llevará a cabo los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026 en de San José de Feliciano. La iniciativa quedó aprobada.

Proyectos de Declaración

Luego, quedaron aprobados los siguientes proyectos de Declaración:

– Proyecto de Declaración de autoría de la senadora Díaz, por el que se declara de Interés Cultural y Legislativo la tercera edición de la Fiesta Regional del Algarrobo, correspondiente al año 2026, en la Comuna de Puerto Algarrobo, Departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos, en reconocimiento a su aporte a la identidad cultural de la localidad, la promoción del turismo y la valoración de sus recursos naturales.

– Proyecto de Declaración de autoría de la senadora Silva, por el que se declara de Interés Legislativo el desfile “La Noche de las Estrellas”, previsto para el próximo 3 de diciembre en la Sala Mayo de la ciudad de Paraná, a beneficio de FUNDNEO (Fundación Neonatológica del Hospital Materno Infantil San Roque) y del Rotary Club Paraná Plaza.

– Proyecto de Declaración de autoría de la senadora Díaz, por el que se declara de Interés Cultural y Legislativo la realización del 34º Festival “Ombú Revive sus Tradiciones”, organizado por la Comuna de Ombú, departamento La Paz, a celebrarse el día 7 de noviembre de 2026, en reconocimiento a su aporte a la preservación y difusión de las tradiciones y de la identidad cultural entrerriana.

– Proyecto de Declaración de autoría de la senadora Silva, por el que se declara de Interés Legislativo la jornada “Del silencio a la protección: una mirada interdisciplinaria sobre el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes”, organizada por la Asociación Civil ASI Basta Paraná, que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre en La Vieja Usina.

– Proyecto de Declaración de autoría de la senadora Díaz, por el que se declara de Interés Cultural y Legislativo la cuarta edición del Festival de la Empanada, a realizarse los días 20 y 21 de noviembre de 2026 en la Comuna de Yeso Oeste, departamento La Paz, por su aporte a la preservación de las tradiciones gastronómicas, la identidad cultural y el encuentro comunitario de la región.

– Proyecto de Declaración de autoría del senador Vergara, por el que se declara de Interés Legislativo la realización de la 32 ª Fiesta Nacional de la Avicultura, a desarrollarse los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2026, en la ciudad de Crespo, Departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos, destacándose su relevancia productiva, industrial, económica, turística, cultural y social, así como su contribución a la promoción y el fortalecimiento de la actividad avícola provincial y nacional.

– Proyecto de Declaración de autoría de la senadora Díaz, por el que se declara de Interés Legislativo, Cultural, Turístico y Deportivo la realización de la XXVI Fiesta Provincial de la Pesca del Armado, a llevarse a cabo los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2026 en la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz, provincia de Entre Ríos.

– Proyecto de Declaración de autoría del senador Cosso, por el que se declara de Interés Legislativo el conversatorio “Raíces invisibles: lo que revela nuestro ADN ancestral sobre la historia, memoria e identidad Maneca”, a realizarse el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Gimnasio del Polideportivo Municipal de Villa Domínguez, organizado por las entidades “Los Manecos” y “Negra Identidad”, y la Municipalidad de Villa Domínguez, por su contribución a la recuperación y difusión de la memoria afroentrerriana, la historia local, la diversidad cultural y la formación educativa