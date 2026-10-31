La Vicegobernación capacita a gobiernos locales en planificación territorial

El Instituto de Formación Legislativa (IFL) de la Vicegobernación y el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura llevan adelante la capacitación “Experiencias para el Desarrollo Local de Entre Ríos, en el marco de la Agenda 2030”. Este viernes, el urbanista español y director de la Cátedra UNESCO Ciudades Intermedias, Josep María Llop Torné, brindó un taller sobre el Sistema de Ciudades..

La propuesta académica, orientada a fortalecer las capacidades técnicas y políticas de los gobiernos locales para la planificación y gestión de sus territorios, se desarrolla desde el 13 de septiembre y este viernes tuvo su primer taller presencial, en el Museo Casa de Gobierno.

La jornada contó con la participación de la vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani; el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; el director de la Cátedra UNESCO Ciudades Intermedias – Urbanización y Desarrollo, Josep María Llop Torné; el secretario de Planeamiento e Inversión Pública de la provincia, Luis Uriona, y la coordinadora del IFL, Ivana Balbi.

Planificar desde los territorios

Durante la jornada, la vicegobernadora se acercó a saludar a los asistentes. En ese marco, valoró la articulación entre las distintas áreas para concretar estos encuentros y remarcó su importancia, ya que no todos los territorios cuentan con los mismos recursos, equipamiento o conocimientos. Expresó que se necesita que los gobiernos locales, además de contar con los recursos, cuenten con personal capacitado. Finalmente, resaltó la continuidad del IFL, iniciado en la gestión anterior, y el alcance de sus capacitaciones, que llegan a gran parte de los municipios y comunas entrerrianas.

En otro momento de la actividad, el ministro Hernán Jacob subrayó la importancia de contar con el acompañamiento de la UNESCO para avanzar en una metodología adaptada a las características de la provincia. “Reconociendo nuestras potencialidades y nuestras características geográficas, de dispersión de la población y de una buena distribución territorial demográfica, pensamos que esta es una herramienta que puede generar en todas las regiones de la provincia mejores condiciones para el desarrollo”, sostuvo.

Por su parte, el director de la Cátedra UNESCO, Josep María Llop Torné, destacó la colaboración de la cátedra con la capacitación de técnicos y referentes políticos de nivel local y provincial. “Una de las dimensiones de la cátedra es la formación a nivel mundial, y es muy importante esta decisión de realizar un curso en el contexto de Entre Ríos. El conocimiento se moviliza no desde arriba, sino desde la localidad, para que lo local y territorial genere desarrollo”, señaló. Y agregó: “Para mí, esta experiencia tiene dos grandes dimensiones: una profesional y académica, la de participar como cátedra UNESCO en un curso de este tipo, y otra personal, la de volver a Entre Ríos, a Paraná, y haber estado en varias localidades de vuestra provincia”.

A su turno, el secretario Luis Uriona explicó que la actividad se enmarca en el programa Sistema de Ciudades, que el Ministerio lleva adelante junto con las secretarías de Gobiernos Locales y de Participación Ciudadana. “Es un programa que genera microrregiones a partir de asociar localidades. El objetivo es que cada localidad planifique su territorio y, a su vez, articule con las demás la solución de problemáticas comunes y arme estrategias de gestión para resolverlas”, afirmó. En ese sentido, indicó que Entre Ríos, como muchas provincias, presenta una gran diversidad institucional entre municipios y comunas, y que el programa, “metafóricamente, les da músculo a las localidades que por sí solas no pueden o les cuesta resolver problemáticas habituales”.

Sobre la articulación con el IFL, Uriona sostuvo: “El instituto es clave para que este programa pueda sostenerse en el tiempo, porque va a dejar recursos humanos capacitados en materia de planificación en cada territorio”.

Por último, la titular del IFL, Ivana Balbi, repasó los objetivos del programa y valoró la presencia del director de la Cátedra UNESCO por sus aportes.

Sobre la capacitación

La propuesta académica se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Planeamiento e Inversión Pública del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, y cuenta con el encuadre metodológico de la Cátedra UNESCO Ciudades Intermedias de la Universidad de Lleida (España) y de la Fundación En Obras. El programa toma como referencia el “Método Plan Base” e incorpora experiencias ya en marcha en la provincia, como los planes de ordenamiento territorial de Betbeder, Antelo, Estación Camps y Aldea San Miguel, la actualización del plan de XX de Septiembre, el acompañamiento al municipio de Valle María y el Plan Base de Villa Hernandarias.

La capacitación contempla dos grupos de destinatarios. Por un lado, hasta 25 perfiles técnicos y políticos de las 11 localidades que integran el Sistema de Ciudades de Nogoyá: Aranguren, Hernández, Lucas González, Ramírez, Antelo, Betbeder, Estación Camps, Febre, XX de Septiembre, Aldea San Miguel y Nogoyá. Por otro, hasta 40 perfiles técnicos y políticos del ámbito provincial, vinculados a organismos como los ministerios de Planeamiento e Infraestructura, Desarrollo Económico, Gobierno y Trabajo, y Economía, entre otros.