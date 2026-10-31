HASENKAMP: SEGUNDA JORNADA DE ENCUENTROS MOTORES CON LAS ESCUELAS PRIMARIAS

Se desarrolló la segunda jornada de Encuentros Motores en el predio de la Escuela Municipal de Deportes. En esta oportunidad, participaron estudiantes del primer ciclo de las escuelas primarias de nuestra localidad.

La propuesta forma parte de un proyecto del Consejo General de Educación, que busca promover la integración entre las instituciones educativas a través del juego y las actividades motrices.

Una nueva jornada de encuentro, aprendizaje y movimiento, con el deporte como espacio para compartir y disfrutar.