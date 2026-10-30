La agenda legislativa y educativa, entre los temas abordados por el gabinete provincial

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles una nueva reunión de gabinete en la que se realizó un seguimiento de los temas de gestión, con eje en el avance de los proyectos legislativos, como la Ley de Ética y Transparencia de la Función Pública, y la realización del primer Congreso Provincial de Educación Secundaria.

Del encuentro, que tuvo lugar en Casa de Gobierno, participaron la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; ministros y secretarios. “Tratamos varios temas, entre ellos uno importante en materia legislativa como es el de Ética Pública, cómo van las distintas leyes, si han avanzado y si están en tratamiento de comisión”, precisó Aluani.

En ese marco, destacó que el proyecto de Ley de Ética y Transparencia de la Función Pública, que incluye el régimen de Ficha Limpia, “finalmente tuvo dictamen de comisión y va a ingresar en la nueva sesión que vamos a tener este jueves”.

Aluani remarcó que el seguimiento de los proyectos de ley forma parte de la agenda habitual del mandatario provincial, quien “sigue la evolución de los distintos proyectos de ley y, en este caso, es una de las iniciativas más importantes que tenemos a nivel legislativo”, sostuvo.

En relación con la agenda educativa, la vicegobernadora destacó la realización del primer Congreso Provincial de Educación Secundaria, previsto para este jueves, que cuenta con alrededor de 5.000 docentes inscriptos en las modalidades presencial y virtual. Al respecto, explicó que la propuesta se desarrollará en ambos formatos “para que puedan participar todos sin necesidad de venir a Paraná”.

Por último, Aluani subrayó el seguimiento permanente que realiza Frigerio sobre los asuntos de gobierno y señaló que el gobernador “los sigue semanalmente y trata de agilizar los que más importan, los que son prioritarios para la comunidad”.