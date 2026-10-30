Diputados recibió a Berisso y analizó el servicio alimentario en las escuelas

La Cámara de Diputados de Entre Ríos convocó a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, quien respondió preguntas de los legisladores y detalló las acciones implementadas para optimizar la calidad nutricional, la reorganización horaria de las prestaciones y el sistema de compras en los establecimientos educativos de la provincia. En paralelo, la comisión de Asuntos Constitucionales avanzó en el análisis del Código Procesal Laboral y Hacienda recibió al ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, para continuar debatiendo el Presupuesto General de la Administración para 2027.

La cuarta sesión especial del 147º Período Legislativo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos tuvo lugar este miércoles 28, bajo la presidencia del diputado Gustavo Hein, convocada al efecto de recibir el informe de la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica Berisso, sobre la prestación del servicio alimentario en establecimientos educativos primarios y secundarios. La invitación obedece a una resolución aprobada en agosto de este año, a través de una iniciativa de la diputada Silvina Deccó. En el marco de la agenda legislativa, además se desarrollaron reuniones de las comisiones de Asuntos Constitucionales para analizar reformas al Código Procesal Laboral y de Hacienda que continuó con el análisis del Presupuesto 2027.

Informe sobre los comedores escolares

Durante su exposición ante el pleno, Berisso explicó los principales lineamientos de la reorganización del sistema de alimentación escolar, con énfasis en la optimización de la calidad nutricional de desayunos y meriendas, la reorganización horaria de las prestaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de control. La ministra encuadró la medida en distintos relevamientos, entre ellos un informe de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) del año 2014, que reveló que “el 61% de los desayunos y el 24% de los almuerzos eran nutricionalmente inadecuados”, además de detectar que “muchos niños desayunaban tarde, pese a llegar a las escuelas sin haber comido”.

En base a ese estado de situación, el Ministerio coordinó acciones con el área de Educación para que el desayuno se efectivice durante la primera hora de ingreso a la escuela, y avanzó en el diseño de menús que atiendan parámetros nutricionales mínimos, en respuesta a “dificultades históricas de numerosos establecimientos para mejorar de manera autónoma la calidad de los alimentos”.

La funcionaria explicó que la reforma del sistema de compras busca reducir las diferencias entre establecimientos, unificar criterios y mejorar el control de los alimentos. “Es necesario avanzar en una modalidad de trabajo que facilite la aplicación de criterios comunes y permita realizar un seguimiento más efectivo de los alimentos que reciben los niños”, afirmó. Además, subrayó que “el acceso a una alimentación adecuada no debe depender de la escuela o del departamento donde viva cada niño”, por lo que planteó la necesidad de garantizar condiciones más equitativas.

La ministra precisó que el cambio propuesto contempla la centralización de las compras de desayunos y meriendas, mientras que los almuerzos mantienen la modalidad descentralizada de provisión vigente. En ese contexto, se refirió a la composición de los módulos alimentarios, la logística de distribución y los mecanismos de control de las entregas. Durante el transcurso del informe, Berisso respondió las preguntas de los diputados, acompañada por el director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini; la directora general Administrativo Contable, María Inés Gálligo; y el director general de Asuntos Jurídicos, Alonso Fernández.

También estuvieron presentes el secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft; la secretaria de Políticas de Cuidado, Ayelén Acosta; la directora general de Economía Social y Políticas Comunitarias, Rosario Ledri; la directora general de Abordaje Territorial y Emergencia, Camila Albornoz; la directora de Turismo y Política Social, Antonela Curvale; el director de Políticas Alimentarias, Pablo Alasino; y el coordinador general ministerial, Gustavo Ipoutcha.

Reforma del Código Procesal Laboral

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la diputada Gabriela Lena, continuó el análisis del proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo que propone modificaciones a la Ley Nº 5.315 y sus modificatorias, que regulan el Código Procesal Laboral de Entre Ríos.

Entre los principales cambios, la iniciativa plantea eliminar el requisito del depósito previo del capital de condena para que los empleadores puedan apelar una sentencia, modificar el régimen de honorarios de peritos y auxiliares de justicia y crear un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos bajo la órbita del Poder Judicial. También propone que las pericias médicas en causas vinculadas con riesgos del trabajo estén a cargo de profesionales especializados y que la determinación de incapacidades se ajuste a la tabla de evaluación vigente en el sistema nacional.

En esta oportunidad, participaron como invitados el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, Ramiro Reiss; el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJER), Fabián Cotorruelo, y su vicepresidenta, Gabriela López Arango; el presidente del Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (CIEER), Celso Beltrame; el integrante de esa entidad Iván Arcusin y el asesor legal Enrique Martínez. También asistió el presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CECIP), Mauricio Benintende.

Durante el intercambio con los miembros de la comisión, Reiss señaló que, si bien las estadísticas muestran una disminución de la siniestralidad en la provincia, aumentaron los juicios por accidentes de trabajo. Además, sostuvo que los litigios laborales representan una falta de incentivo para la generación de empleo privado. Por su parte, desde el ámbito de la Justicia, López Arango destacó la posibilidad de contribuir a la elaboración de una ley que contemple las distintas perspectivas involucradas.

Presupuesto 2027

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presidida por el diputado Bruno Sarubi, convocó a sus miembros para continuar el análisis del Expediente Nº29.775, correspondiente al proyecto de Presupuesto General de la Administración para el Ejercicio 2027, remitido por el Poder Ejecutivo. La reunión se transmitió en directo por el canal oficial de Youtube de la Cámara de Diputados.

En esta instancia, la comisión recibió a funcionarios del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de la provincia. Con el soporte de infografías, el titular de la cartera, Hernán Jacob, presentó el plan de inversiones previsto para el área. En ese marco, señaló que el principal desafío es “aumentar la incidencia de la inversión sobre el total del gasto”. Según explicó, el proyecto contempla destinar el 10,5 por ciento del presupuesto a infraestructura, un monto que permitiría “conservar el capital instalado”, mientras aseguró que “la inversión en el trípode rutas, educación y salud es lo que explica nuestra gestión”.

La suma presupuestada comprende una inversión de 661.876 millones de pesos en obras públicas, con una participación del 10,58 por ciento del gasto primario provincial destinada a inversión de capital. La cartera contempla 412 obras, de las cuales 225 son nuevas y 187 corresponden a trabajos en ejecución. Según refirió el ministro, por destino, el 50 por ciento de los recursos se asignará a rutas y caminos, el 11 por ciento a vivienda y urbanización, y el 5 por ciento a infraestructura educativa y otro 5 por ciento a salud, asistencia y seguridad social. La distribución por organismos ejecutores asigna el 40 por ciento a la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), el 28,9 por ciento a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y el 13,3 por ciento al Ministerio.

Participaron además el secretario coordinador de la cartera de Planeamiento e Infraestructura, Gonzalo Atencio; el presidente del IAPV, Manuel Schönhals; y autoridades de la DPV, el director administrador, Exequiel Donda; el subdirector administrador, José Palacios; el ingeniero en jefe, Emilio Basso; el director de Finanzas, Fabricio Landra; y el director de Conservación Vial, Fabián Ocampo. También participó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de Entre Ríos, Gustavo Vergara, junto a otros senadores provinciales.