Innovación Digital: Vitor quiere un “Estado ágil, concreto y cercano, para darle respuesta a la gente”

El miércoles 28 se reunió la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores para continuar con el análisis del proyecto de ley del Poder ejecutivo. El secretario Legal y Técnico, Esteban Vitor, sostuvo la iniciativa y señaló que el proceso “es progresivo” y “que no es fácil”. Focalizó en la necesidad de adecuar marcos normativos clave como la Ley de Contrataciones.

El miércoles 28, en la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, se continuó con el estudio y debate del Expediente N° 29.337 del Poder Ejecutivo, que impulsa la Transformación e Innovación Digital en la provincia.

En la reunión se analizó el proyecto, que cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados y establece el marco regulatorio para la modernización tecnológica de los tres Poderes del Estado provincial, organismos autárquicos y empresas públicas.

El encuentro de este miércoles contó con la participación de funcionarios y especialistas del tema quienes aportaron sus perspectivas técnicas y operativas para enriquecer la iniciativa legislativa.

Uno de los invitados a exponer sus posiciones fue Esteban Vitor, secretario Legal y Técnico de Entre Ríos. El funcionario enfatizó la voluntad del Poder Ejecutivo provincial de dinamizar la administración pública. Así, sostuvo: “Queremos avanzar y tener un Estado ágil, concreto y cercano, para darle respuesta a la gente”, sostuvo el funcionario durante la reunión. Asimismo, señaló que el proceso “es progresivo” y que “sabemos que no es fácil”, haciendo foco en la necesidad de adecuar marcos normativos clave como la Ley de Contrataciones.

En primer término, expuso Jorge Kerz, exsecretario de Articulación Educativa de Entre Ríos. Entre las modificaciones sugeridas, analizó el aspecto normativo del artículo 43º que refiere a la protección y privacidad de los datos; y también habló del desarrollo de la Inteligencia Artificial. Afirmó que “la ley es necesaria” y destacó la necesidad de generar “consensos que trasciendan las gestiones”.

Por último, fue el turno de Alejandro Mildenberger, director General de Modernización Administrativa de Entre Ríos. Brindó precisiones sobre la operatividad de su área y la necesidad de contar con un marco adaptado a los procesos actuales. Remarcó que “la realidad es más compleja cuando lo implementas” y subrayó la importancia de contar con “un marco flexible, de modificación y actualización ágil”, sumando una capa tecnológica eficiente para evitar contrataciones con intermediarios que encarecen los procesos. En ese sentido, concluyó en que “nos falta el marco regulatorio” para consolidar el avance.

Al término de las exposiciones, el senador Martín Oliva (Uruguay-Más para Entre Ríos), quien preside la comisión, destacó los avances logrados a partir de las exposiciones y opiniones escuchadas. El legislador aseguró que los aportes serán tenidos en cuenta en el articulado del proyecto y remarcó la importancia de consolidar los consensos necesarios para alcanzar “un buen producto” legislativo.

Presencias

De los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, estuvieron presentes: Martín Oliva, Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal – Frente Cimarrón) y Hernán Méndez (Islas del Ibicuy – Juntos por Entre Ríos). Además, participaron de la reunion: Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) y Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos); junto a los invitados.

Fuente: APFDigital