Preinscripciones abiertas para la amplia oferta educativa 2027 de UPCN

Las tres escuelas de UPCN abrieron las preinscripciones para el cursado 2027. Se trata de la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos D-216, con orientación en Economía y Administración y una duración de 3 años; y las Escuelas de Formación Profesional Nº 230, de Paraná, y N°231, de Nogoyá, que cuentan con una variada propuesta de cursos y talleres de oficios con rápida salida laboral.

“La capacitación de los trabajadores y sus familias es una apuesta que UPCN sostiene desde hace más de 15 años”, subrayó la Secretaria de Capacitación del Sindicato, Adriana Satler. Remarcó que “varias de las propuestas tienen certificación oficial y son válidas para la recategorización de los compañeros”.

“Los saberes, el conocimiento y las habilidades son fundamentales para el crecimiento de las personas y les permite abrirse caminos para mejorar sus condiciones de vida”, aseveró. Y añadió: “Por eso siempre estamos buscando mejorar y fortalecer nuestras propuestas de formación y capacitación, teniendo como horizonte, como objetivo, la transformación social”.

El Director de la Escuela 230, Ramón Dietz, se refirió específicamente a los cursos de oficios que se dictan en las dos Escuelas de Formación Profesional, que no tienen costo para los afiliados ni para sus familiares directos.

“Nuestras propuestas tienen una duración de cursado que va de marzo a diciembre”, apuntó y comentó que, excepto en las propuestas que incluyen matriculación,los requisitos para la inscripción son los mismos que solicita cualquier escuela.

“Los oficios son muy valorados y a través de los cursos que brindamos, que están actualizados y responden a la demanda del mercado actual, los trabajadores pueden superarse y hacer un sueldo extra”, señaló Dietz.

Además resaltó: “Tenemos más de 10 cursos con certificación oficial, que tienen un valor agregado de mucha importancia para los trabajadores de la administración pública y les sirven tanto para recategorizar, como para acreditar antecedentes en sus legajos”.

Todos los cursos

La oferta educativa de la Escuela de Formación Profesional Nº 230, de Paraná, es la siguiente:

-Modisto

-Soldador

-Gasista Domiciliario

-Auxiliar en Carpintería

-Auxiliar en Cuidados Gerontológicos

-Gasista de Unidades Unifuncionales

-Montador Electricista Domiciliario

-Auxiliar en Lengua de Señas Argentina (nivel 1, 2 y 3)

-Montador de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias

-Auxiliar en Refrigeración y Aire Acondicionado Domiciliario

-Cocinero

En tanto, la oferta educativa de la Escuela de Formación Profesional Nº 231, de Nogoyá, incluye:

-Soldador

-Modisto

-Montador Electricista Domiciliario

-Auxiliar en Refrigeración y Aire Acondicionado Domiciliario

-Montador de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias

-Auxiliar en Lengua de Señas Argentina (nivel 1 y 2)

-Asistente en Turismo y Recreación: Inglés nivel 1, 2 y 3

-Elaborador de Productos de Pastelería

Requisitos para la inscripción

-Foto 4×4

-Fotocopia de DNI

-Constancia de CUIL

-Constancia de estudios finalizados

-Afiliados: fotocopia del recibo de sueldo

*Escuela Secundaria*

-Destinada a mayores 18 años

-Duración: 3 años

-Orientación: Economía y Administración

-El Sindicato además brinda asesoría a quienes adeudan materias, para que puedan finalizar sus estudios incorporándose al 2° o 3° año de la Escuela D-216, de acuerdo a las materias que ya tengan aprobadas.

Más información

-Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos D-216 (Paraná): Garay 249. Teléfono: 343-4431133. Horario de atención: de lunes a viernes de 14:30 a 18:00.

-Escuela de Formación Profesional N° 230 (Paraná): Santa Fe 461. Teléfono: 0343-4840999 – 343-4514825. Horario de Atención: de lunes a viernes de 14 a 18.

-Escuela de Formación Profesional N° 231 (Nogoyá): Centenario y Moreno. Teléfonos: 03435-422771 (Esc. 231) – 343-4522231 (Sec. Capacitación). Horario de Atención: de lunes a viernes de 17 a 21 hs. (Fuente: UPCN)