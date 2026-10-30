HASENKAMP: VI JORNADAS PEDAGÓGICAS

Desde nuestra comunidad educativa, queremos agradecer a los estudiantes y profesores por su participación en las VI Jornadas Pedagógicas, organizadas por el I.E.S. “Pbro. Orlando Bottegal”.

Durante la jornada, se compartieron tres experiencias enriquecedoras que invitan a reflexionar, aprender e innovar en nuestras prácticas educativas:

🌱 Impacto ambiental de la inteligencia artificial: el costo invisible de la tecnología.

💡 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

📖 El menú literario: la cocina de la lectura y de la escritura. Procedimientos y experiencias con significado.

Celebramos estos espacios de encuentro e intercambio que fortalecen la educación y nos permiten seguir construyendo nuevos aprendizajes.

¡Gracias a todos por ser parte de esta experiencia!