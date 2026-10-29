En Aranguren aprobaron por unanimidad la venta financiada de 38 terrenos municipales para viviendas familiares

La iniciativa, impulsada desde el Departamento Ejecutivo Municipal y trabajada conjuntamente por los bloques del Honorable Concejo Deliberante, permitirá ampliar las posibilidades de acceso a terrenos para la construcción de viviendas familiares. Los terrenos están ubicados en el Loteo Sur.

En una entrevista en el programa Mi Gente Aranguren, concejales del oficialismo brindaron detalles sobre los requisitos, las modalidades de financiación y los próximos pasos.

El Honorable Concejo Deliberante de Aranguren aprobó por unanimidad, durante la sesión del pasado martes 27 de octubre, una ordenanza que establece un régimen de venta y adjudicación financiada de 38 terrenos municipales, destinados exclusivamente a la construcción de viviendas únicas y familiares.

La iniciativa surgió a partir de proyectos presentados por el Departamento Ejecutivo Municipal, encabezado por el presidente municipal Luis Horacio Siebenlist, y el bloque Juntos por Aranguren. Ambas propuestas fueron analizadas y enriquecidas mediante un trabajo conjunto en comisión, hasta alcanzar un texto consensuado que contempla las necesidades de las familias y los intereses del Municipio.

La sesión estuvo presidida por la licenciada Mirta Noemí Levars, presidenta del Concejo Deliberante y vicepresidenta municipal.

Los concejales destacaron el trabajo conjunto y los beneficios para los vecinos

En una entrevista brindada al programa Mi Gente Aranguren, de Canal 6 RCV, los concejales del bloque Más para Aranguren, Gerardo Nichea, Anabel Ostorero y Mariana Coronel, explicaron los principales alcances de la ordenanza y destacaron el trabajo desarrollado durante cuatro reuniones de comisión. El concejal Jorge Libralato no participó de la entrevista por razones personales.

Mariana Coronel resaltó la importancia de generar oportunidades para las familias, especialmente para las parejas jóvenes que actualmente alquilan y encuentran dificultades para adquirir un terreno al contado.

Por su parte, Gerardo Nichea reconoció el impulso del Departamento Ejecutivo Municipal y el acompañamiento del bloque opositor, remarcando que el objetivo fue elaborar una normativa que beneficiara a los vecinos y, al mismo tiempo, resguardara los intereses municipales.

En tanto, Anabel Ostorero destacó el diálogo y el trabajo conjunto entre ambos bloques, señalando la importancia de superar las diferencias políticas cuando se trata de iniciativas destinadas al bienestar de la comunidad.

Los tres concejales coincidieron en valorar el clima de respeto, debate y consenso alcanzado durante el tratamiento del proyecto, una cuestión que también fue destacada por la presidenta del cuerpo legislativo, Mirta Levars.

Requisitos y modalidades de financiación

Durante la entrevista, los ediles explicaron que los interesados deberán acreditar una residencia mínima de un año en Aranguren y no poseer inmuebles urbanos ni rurales a su nombre.

Asimismo, la cuota mensual no podrá superar el 30% de los ingresos del solicitante, contemplándose la posibilidad de presentar un garante.

El precio general de cada terreno fue establecido en el equivalente a 1.300 bolsas de cemento de 50 kilogramos, tomando como referencia los valores de los corralones locales.

Se establecieron dos alternativas de financiación, ambas con una entrega inicial equivalente a 100 bolsas de cemento:

Hasta 120 cuotas mensuales, equivalentes a 10 bolsas de cemento cada una.

Hasta 60 cuotas mensuales, con una bonificación de 150 bolsas sobre el valor total del terreno.

Los concejales también explicaron que se conformará una Comisión Evaluadora, integrada por representantes de ambos bloques legislativos y distintas áreas municipales, con el objetivo de garantizar transparencia y analizar situaciones particulares.

Los 38 lotes disponibles se encuentran distribuidos en las manzanas E y G. En caso de que la cantidad de aspirantes que cumplan los requisitos supere el número de terrenos, se realizará un sorteo público ante escribano.

El compromiso del Ejecutivo Municipal con la infraestructura

Otro de los aspectos destacados es el compromiso asumido por el Departamento Ejecutivo Municipal de dotar al loteo de los servicios básicos esenciales, incluyendo agua potable, red cloacal, energía eléctrica, alumbrado público y apertura de calles.

Para concretar estas obras, que representan una importante inversión municipal, la ordenanza establece un plazo de 18 meses.

En este sentido, los concejales explicaron que la entrega inicial prevista en las modalidades de financiación permitirá contar con recursos para afrontar parte de los costos de infraestructura.

Próximos pasos

Con la ordenanza aprobada, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá avanzar en su reglamentación. Posteriormente, se anunciarán oficialmente las fechas y modalidades de inscripción, que podrán realizarse mediante los canales digitales del Municipio o de manera presencial en Mesa de Entradas.

De esta manera, Aranguren avanza en una nueva alternativa de acceso a la tierra, mediante una iniciativa que articula la gestión del Ejecutivo Municipal con el trabajo legislativo y que busca ofrecer a más familias la posibilidad de proyectar su vivienda propia en la localidad.