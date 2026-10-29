Gestiones del presidente de la comuna de Yeso Oeste, Javier Vera, en Casa de Gobierno

​El presidente de la comuna de Yeso Oeste, Javier Vera, mantuvo distintas reuniones en Casa de Gobierno para avanzar en diferentes temas relativos a la localidad y al conjunto del departamento La Paz.

Junto a Fernando Zapata fueron recibidos por la Secretaria de la Camara de Senadores, Sara Foletto, y posteriormente se reunió con funcionarios del área de Comunas.

Se entrevistó con Nicolás Wendel, Sub director de Juntas y Comunas y con Carlos Leandro Jacobi, Director General del Area de Relaciones Institucionales y Comunidades

«Ha sido una jornada muy fructífera y productiva para desarrollar cuestiones de diversa índole que requieren de definiciones y precisiones para ir concretandolas en pos de los requerimientos del conjunto de la comunidad», dijo Vera.

Y agregó: «También realizamos una na revisión territorial de distintos lugares del departamento La Paz, analizando cómo se viene trabajando y qué acciones se pueden implementar para mejorar», explicó Vera.

Además de los temas atinentes a la gestión «/se dialogó sobre temas políticos de cada lugar, y de cara a los actos eleccionarios que se avecinan el año venidero», enfatizó Vera.

Finalmente agradeció «la muy buena predisposición puesta de manifiesto en el Senado por la Secretaria, Sara Foletto y por los funcionarios del Poder Ejecutivo que tienen directa relación con nuestra gestión comunal, y que permanentemente están abiertos a resolver los aspectos que llevamos en carpeta», concluyó Javier Vera.