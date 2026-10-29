Senado: En Comisión avanza el debate sobre la Ley de Transformación e Innovación Digital de Entre Ríos

Este miércoles se reunió la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, que preside el senador Martín Oliva, para continuar con el estudio y debate del Expediente N° 29.337. La iniciativa propone la Ley de Transformación e Innovación Digital de la provincia.

En la reunión de comisión se analizó el proyecto de Ley de Transformación e Innovación Digital (Expediente N° 29.337), que cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados y que establece el marco regulatorio para la modernización tecnológica de los tres Poderes del Estado provincial, organismos autárquicos y empresas públicas.

El encuentro de este miércoles contó con la participación de funcionarios y especialistas del tema quienes aportaron sus perspectivas técnicas y operativas para enriquecer la iniciativa legislativa. En primer término expuso Jorge Kerz, exsecretario de Articulación Educativa de Entre Ríos. Entre las modificaciones sugeridas, analizó el aspecto normativo del articulo 43º que refiere a la protección y privacidad de los datos; y también habló del desarrollo de la Inteligencia Artificial. Afirmó que “la ley es necesaria” y destacó la necesidad de generar “consensos que trasciendan las gestiones”.

Luego, habló Esteban Vitor, secretario Legal y Técnico de Entre Ríos. Enfatizó la voluntad del Ejecutivo provincial de dinamizar la administración pública. “Queremos avanzar y tener un Estado ágil, concreto y cercano, para darle respuesta a la gente”, sostuvo el funcionario durante la reunión. Asimismo, señaló que el proceso “es progresivo” y que “sabemos que no es fácil”, haciendo foco en la necesidad de adecuar marcos normativos clave como la Ley de Contrataciones.

Por último, fue el turno de Alejandro Mildenberger, director General de Modernización Administrativa de Entre Ríos. Brindó precisiones sobre la operatividad de su área y la necesidad de contar con un marco adaptado a los procesos actuales. Remarcó que “la realidad es más compleja cuando lo implementas” y subrayó la importancia de contar con “un marco flexible, de modificación y actualización ágil”, sumando una capa tecnológica eficiente para evitar contrataciones con intermediarios que encarecen los procesos. En ese sentido, concluyó en que “nos falta el marco regulatorio” para consolidar el avance.

Al término de las exposiciones, el senador Martín Oliva (Uruguay-Más para Entre Ríos), quien preside la comisión, destacó los avances logrados a partir de las exposiciones y opiniones escuchadas. El legislador aseguró que los aportes serán tenidos en cuenta en el articulado del proyecto y remarcó la importancia de consolidar los consensos necesarios para alcanzar “un buen producto” legislativo.

Presencias

De los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, estuvieron presentes: Martín Oliva, Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal – Frente Cimarrón) y Hernán Méndez (Islas del Ibicuy – Juntos por Entre Ríos). Además, participaron de la reunion: Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) y Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos); junto a los invitados.