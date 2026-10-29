Juraron nuevos integrantes suplentes del Jurado de Enjuiciamiento

La vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani, tomó juramento a los representantes suplentes del alto tribunal ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento para intervenir en el caso “Cecilia Andrea Goyeneche-Jorge Amilcar Luciano García”.

El acto oficial se realizó este miércoles al mediodía en el Salón de la Vicegobernación de Entre Ríos y estuvo encabezado por la vicegobernadora y presidente de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos (HCS), Alicia Aluani, y asistida por el secretario y la prosecretaria de la HCS, Sergio Avero y Sara Foletto.

En la oportunidad, los doctores Guillermo Leopoldo Federik y María Alejandra Abud prestaron juramento como representantes suplentes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento para intervenir en el expediente caratulado “Goyeneche Cecilia Andres – Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción de la Provincia de Entre Ríos – Denuncia en su contra formulada por el Dr. Carlos Guillermo Reggiardo” y acumulado “Goyeneche Cecilia Andres – Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción de la Provincia de Entre Ríos – Jorge Amilcar Luciano García – Procurador General de la Provincia de Entre Ríos – Denuncia en su contra formulada por los Dres. Rubén A. Pagliotto y Guillermo R. Mullet”; de conformidad a lo dispuesto por los artículos 4º y 7º de la Ley 9283.

Estuvieron presentes, además, la prosecretaria de la Honorable Cámara de Senadores (HCS) Sara Foletto; la secretaria coordinadora de la HCS, Julieta Sosa; el secretario suplente del Jurado de Enjuiciamiento, Eduardo Rodríguez Vagaría; el titular de la Dirección de Despacho de la HCS, Fernando Dante Monge, el director de Asesoría Legislativa de la HCS, Marcos Daverio Cappa, y la asesora legal de la HCS, María Luisa Domínguez.