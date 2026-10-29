Allende renovó su mandato al frente de UPCN

El dirigente, José Allende, encabezará el Sindicato UPCN Entre Ríos, durante el período 2026-2030, acompañado por Cristina Melgarejo como Secretaria Adjunta.

Tras destacar los logros de la gestión anterior, planteó como objetivo “sostener la defensa de los compañeros con las mismas herramientas, el mismo entusiasmo y la misma convicción de siempre”.

El gobernador Rogelio Frigerio, saludó a la nueva conducción y resaltó el trabajo conjunto con la organización sindical.

“Estamos muy orgullosos de estos cuatro años transcurridos, en los que podemos mencionar gran cantidad de logros en beneficio de los trabajadores”, expresó José Ángel Allende este miércoles, al renovar su mandato como Secretario General de UPCN Entre Ríos, el gremio mayoritario de los estatales provinciales.

De cara al período 2026-2030, el dirigente afirmó que el principal objetivo será “sostener la defensa de los compañeros con las mismas herramientas, el mismo entusiasmo y la misma convicción de siempre”.

La renovación de autoridades se formalizó durante una reunión de la Comisión Directiva realizada en la sede sindical de Paraná. Allende –que continuará al frente de la organización junto a Cristina Melgarejo como Secretaria Adjunta– había obtenido un amplio respaldo en las últimas elecciones del Sindicato.

Sobre el final de la reunión de la Comisión Directiva, estuvo el gobernador Rogelio Frigerio, acompañado por el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.

La importancia del diálogo

Allende valoró la presencia del mandatario y destacó el vínculo institucional mantenido durante los últimos tres años, pese a las diferencias políticas. “Es importante rescatar que un gobierno que no es de nuestra línea política o ideología haya respetado durante estos tres años a esta conducción, que tiene un perfil netamente peronista”, manifestó.

En ese sentido, señaló que el diálogo permitió plantear las demandas de los trabajadores, aun cuando no siempre hubo coincidencias. “Pudimos hablar sin ningún tipo de trabas, poniéndonos o no de acuerdo en algunas cosas, pero siempre con las puertas abiertas para que cada reclamo de los trabajadores fuera escuchado; muchos con soluciones y otros con pendientes, pero nunca con un no o con la puerta cerrada”, subrayó.

El Secretario General también respondió a las críticas recibidas por mantener ese canal de diálogo con el Ejecutivo. “Me han tildado de ‘therian’, perrito faldero, oficialista, o la barbaridad que han dicho de que ayudamos a la gobernabilidad porque tenemos diálogo con el gobierno”, expresó.

Frente a esos cuestionamientos, sostuvo: “Vivimos en democracia y a la gobernabilidad la debemos garantizar, no un gremio, sino todos los argentinos. Y si no nos gusta un gobierno, hay que sacarlo con el voto, no con la protesta, que es para reclamos puntuales”.

Allende reivindicó la importancia de preservar la democracia y agradeció la presencia del gobernador y de su gabinete. Además, anticipó que la organización deberá continuar trabajando un año más con el actual Ejecutivo y luego, tres años con las autoridades que la ciudadanía elija para el próximo período. “Dialogar con el gobierno es la única forma de defender a los trabajadores”, concluyó.

Mejorar la realidad de los trabajadores

Por su parte, Frigerio destacó el trabajo conjunto con UPCN y afirmó que una parte importante de la dirigencia comprendió que debían ir en una misma dirección: “para el lado de la gente”.

El mandatario agradeció al Sindicato “la valentía y el coraje de acompañarnos en el debate de reformas muy importantes para la provincia, que todo el mundo decía que había que hacer pero que ningún había tenido el coraje”.

En esa línea, sostuvo que la defensa de los trabajadores también requiere participación en los espacios de negociación. “Muy pocos entendieron que para el beneficio de los trabajadores lo mejor no era gritar, sino sentarse a una mesa para ver cómo podíamos tener las mejores leyes, que posibilitaran la sustentabilidad y además fueran las mejores para nuestra gente. Esto exige mucho más coraje que pararse del otro lado de la vereda a gritar”, remarcó.

Frigerio también destacó los cambios impulsados en conjunto para la carrera de la Administración Pública, entre ellos, la implementación de los concursos. Al respecto, señaló que fueron resultado del trabajo entre quienes tienen la responsabilidad de conducir la provincia y quienes representan a los trabajadores estatales. “Fueron 33 meses de trabajo en conjunto que siempre han sido intentando mejorar la realidad de los trabajadores públicos”, afirmó.

Balance

Al repasar los principales resultados de los cuatro años anteriores, Allende destacó el gran crecimiento en infraestructura, el fortalecimiento de la capacitación y las escuelas de UPCN y proyectos relacionados con nuevos sectores y el mundo del trabajo que se viene.

“Vamos a consolidar cada uno de los logros alcanzados y a trabajar para seguir creciendo y fortaleciendo nuestro Sindicato”, afirmó el Secretario General.

Por último, adelantó que en una próxima reunión de la Comisión Directiva se definirán los lineamientos de la nueva gestión, que quedarán plasmados en un programa de trabajo para los próximos cuatro años.