COOPAR tuvo una destacada participación en la Expo del Empleo 2026 en Paraná

La Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Limitada (COOPAR) participó el martes 27 de octubre de la segunda edición de la Expo del Empleo 2026, desarrollada en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, una iniciativa destinada a promover el encuentro entre empresas, instituciones educativas y personas interesadas en acceder a nuevas oportunidades laborales.

El stand de COOPAR estuvo representado por el Lic. Nicolás Cardoso, líder de Recursos Humanos de la cooperativa, y Leila Yfran, analista de Recursos Humanos, quienes recibieron a cientos de estudiantes, docentes, profesionales y visitantes interesados en conocer las actividades de la institución, sus diferentes áreas de trabajo y las posibilidades de inserción laboral.

Durante la jornada, el espacio también recibió la visita del ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso; el secretario de Trabajo y Seguridad Social, Mariano Camoirano; y la directora ejecutiva de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Andrea Faisal, quienes compartieron un momento de intercambio con los representantes de la cooperativa.

Nicolás Cardoso, expositor en una charla sobre entrevistas laborales

Uno de los momentos destacados de la participación de COOPAR fue la intervención de Nicolás Cardoso como expositor en la charla “Más allá del CV: ¿Qué busca una empresa cuando te entrevista?”, junto a Paola Fusari, de Calisa, y Celeste Ramírez, de Leiva Hnos.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados a los procesos de selección de personal, las entrevistas laborales y las competencias que las empresas valoran al momento de incorporar nuevos colaboradores.

En declaraciones a Informe Litoral, Cardoso destacó la importancia de la Expo como un espacio que permite acercar el mundo empresarial a los jóvenes, especialmente a quienes, por cuestiones de localización, no siempre tienen la posibilidad de conocer directamente las organizaciones y sus actividades.

En ese sentido, señaló que este tipo de encuentros facilita el contacto con distintas empresas, permite conocer a qué se dedican, cuáles son sus áreas de trabajo y qué puestos laborales se encuentran disponibles.

La Expo del Empleo 2026 fue organizada por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos junto a la Unión Industrial de Entre Ríos, con la incorporación este año de la Facultad de Ciencias Económicas.

La participación de COOPAR en esta iniciativa permitió fortalecer vínculos con el ámbito educativo, empresarial e institucional, reafirmando su compromiso con la formación, el desarrollo profesional y la generación de oportunidades laborales en la provincia.