En el marco del 40º aniversario del Área Industrial de Chajarí, el gobernador Rogelio Frigerio, junto al intendente Marcelo Borghesan, encabezó la habilitación de un Salón de Usos Múltiples en el lugar. El mandatario enfatizó en la articulación público-privada, el aprovechamiento de oportunidades internacionales y la necesidad de mantener el rumbo de gestión en el tiempo.

Frigerio inauguró el Salón de Usos Múltiples del Área Industrial de Chajarí en su 40º aniversario

El nuevo Salón de Usos Múltiples se sitúa en el sector de acceso al predio y estará destinado a capacitaciones, reuniones institucionales y actividades operativas del sector industrial. La obra fue financiada mediante recursos del Fondo de Reserva del Área Industrial y fondos del gobierno local.

Durante su discurso, el gobernador remarcó el valor simbólico del acto y subrayó la orientación de su gestión acomapañando a quienes generan valor y empleo. Al definir la función del Estado, sostuvo que “uno de nuestros principales roles y objetivos es generar condiciones para que haya inversión, generación de riqueza y empleo en el sector privado”.

Al abordar el contexto internacional y los canales de comercialización exterior, Frigerio hizo referencia al reciente encuentro con autoridades diplomáticas de la Unión Europea y al acuerdo con el Mercosur. Sobre este punto, señaló que el acuerdo “abre una ventana muy importante que tenemos que aprovechar y la estamos aprovechando”, remarcando que “cuando a los entrerrianos nos dan una oportunidad sabemos cómo aprovecharla”. Agregó que para consolidar esta inserción resulta clave “mejorar nuestra competitividad, aumentar nuestra producción, agregar valor y mejorar la calidad de lo que hacemos, pero estamos en el camino correcto”, subrayó.

En otro tramo de su intervención, el mandatario apeló a dar estabilidad a las transformaciones emprendidas en la provincia. “Esto es símbolo de un norte al cual está yendo la provincia, y también el municipio, y que no podemos dejar de seguir. Porque lo importante no es lo que estamos haciendo ahora, sino la continuidad de estas políticas en el tiempo”, manifestó. Para finalizar, sostuvo que, “si queremos revertir muchos años de atraso y aprovechar el enorme potencial que tiene nuestra provincia, tenemos que continuar varios años por este mismo rumbo”.

Articulación local

Por su parte, el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, destacó la presencia del gobernador y valoró el trabajo conjunto entre el municipio, la provincia y las empresas radicadas en la zona. “No es casualidad que el gobernador esté acá, es la apuesta al trabajo genuino, a la innovación, a la logística”, indicó.

El Área Industrial de Chajarí se encuentra ubicada sobre la ruta nacional Nº 14 (kilómetros 323 y 324), cuenta con una extensión de 60 hectáreas y alberga a más de 20 empresas de diversos rubros productivos. Actualmente contempla procesos de reconversión y ampliación al amparo de la ley provincial de Emplazamientos Industriales 11.083. En relación al crecimiento del predio Borghesan remarcó que “es un ejemplo claro de la articulación entre el privado y lo público que rinde su fruto” y sostuvo que “si vemos que hay necesidad de seguir creciendo, tendremos que buscar otro lugar o ver las otras posibilidades que existen en la ciudad como para hacer otro polo de parque industrial; así que siempre estamos en el camino del progreso y de seguir mejorando”.

Además de las actividades conmemorativas por las cuatro décadas de este espacio, la jornada incluyó el descubrimiento de una placa recordatoria, un recorrido por las instalaciones y encuentros de trabajo con representantes del sector productivo local.