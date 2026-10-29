Alcaraz: Yamila Acedo fue recibida por el ministro Jacob

La intendenta Yamila Acedo mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Hernán Daniel Jacob, para dar seguimiento a dos obras de importancia para Villa Alcaraz: la finalización de la obra de la Cuenca Norte y la ampliación del colegio secundario.

Durante la reunión se abordó el estado de ambas intervenciones y la necesidad de avanzar en su concreción, con el objetivo de dar respuesta a las demandas de la comunidad y fortalecer la infraestructura local.