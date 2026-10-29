Cerró la gigante agroindustrial Bunge tras 50 años y más de 100 trabajadores quedan en la calle

La multinacional Bunge bajó la persiana de su histórica planta de químicos golpeada por el parate económico, los cambios de mercado y el encarecimiento de insumos.

La recesión económica y el cambio de reglas de juego para la industria nacional siguen dejando un tendal de empresas en quiebra y trabajadores en la calle. En las últimas horas, la gigante agroindustrial multinacional Bunge confirmó el cierre definitivo de su emblemática planta de químicos en Campana, tras más de 50 años ininterrumpidos de actividad, dejando a 110 empleados al borde del abismo laboral.

La dramática medida se oficializó de manera intempestiva este lunes por la tarde, en medio de un contexto macroeconómico hostil que viene asfixiando la viabilidad de la producción local frente al encarecimiento del abastecimiento de insumos clave y la contracción de los mercados golpeados por las políticas económicas del Gobierno nacional.

La fábrica se dedicaba a la elaboración de amoníaco y tiosulfato de amonio, insumos fundamentales para el sector agropecuario e industrial, y contaba además con la participación asociativa de la cooperativa ACA. Sin embargo, la combinación de factores estructurales, la pérdida de competitividad y el severo freno en las condiciones comerciales terminaron por sellar su destino definitivo.

Desde el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana denunciaron la crueldad con la que se ejecutó la medida. “El que entró a trabajar no sabía que a la tarde lo iban a despedir. Nadie sabía nada”, revelaron con indignación desde el gremio, mientras los telegramas de despido comenzaban a llegar a los hogares de los obreros que quedaron en la absoluta deriva.

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