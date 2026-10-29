Otro revés para Bordet: Quedó firme el rechazo a la recusación y el fiscal Arias seguirá el frente de la causa

Este martes se llevó a cabo una audiencia ante el juez de apelación de Concordia, Aníbal Lafourcade, para tratar el pedido de la defensa del exgobernador, que intentaba apelar la decisión del juez Edwin Ives Bastian, quien desestimó el pedido de recusación planteado contra el fiscal José Emiliano Arias.

Tras escuchar a las partes, Lafourcade comunicó de inmediato su decisión de confirmar la decisión antes tomada por Bastián y no dar lugar al pedido de apelación presentado por los defensores de Bordet.

Esta nueva determinación confirma que el fiscal Arias seguirá a cargo de la investigación de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del exmandatario.

Es el segundo revés que sufre la defensa de Bordet. El martes 13 de octubre en los tribunales de Concordia, el juez Bastian desestimó el pedido de recusación planteado contra Arias. Ahora intentaron apelar esa decisión, pero Lafourcade desestimó el pedido.

La resolución de Bastián, que ahora intentaron apelar, llegó después de la tensa audiencia del lunes 5 de octubre, en la cual el abogado defensor Jorge Romero había acusado a Arias de filtrar información a la prensa, tener una ideología antiperonista y haber, supuestamente, coaccionado a Norberto Flores, colaborador del contador Bordet y su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila, también bajo investigación en la causa.

El Entre Ríos