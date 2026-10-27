Frigerio entregó el certificado de adhesión al RINI a una empresa exportadora de miel y legumbres de Paraná

Naiman Foods SA, empresa radicada en el Parque Industrial de la capital entrerriana. “Es una posibilidad para desarrollar algún nuevo producto, para hacer algunas inversiones en vehículos y para mejorar la flota”, expresó el director de la empresa, Daniel Vainstein.

El gobernador Rogelio Frigerio, junto al embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, entregó este lunes el certificado de adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) a Naiman Foods SA, empresa radicada en el Parque Industrial de Paraná que proyecta invertir más de 3.600 millones de pesos para ampliar su capacidad productiva, incorporar nuevas líneas de procesamiento y fortalecer su perfil exportador.

Acompañó en la actividad también el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, quienes fueron recibidos por el director de la empresa, Daniel Vainstein. En ese marco, el funcionario provincial destacó la política impulsada por el gobernador para acompañar las inversiones privadas y avanzar progresivamente en la reducción de impuestos. Y señaló que la recorrida por las instalaciones permitió relevar requerimientos vinculados con las exportaciones de la firma.

Asimismo, Bernaudo remarcó la importancia de fortalecer la presencia de las empresas entrerrianas en los mercados internacionales y afirmó: “Tenemos nuestros productos especializados de la provincia que se destacan en el mundo”. En esa línea, destacó la participación de la firma en las exportaciones hacia América y Europa y subrayó la necesidad de acompañar a los sectores productivos que representan el perfil económico de Entre Ríos.

Por su parte, el director de Naiman Foods SA, Daniel Vainstein, valoró la adhesión al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). “Es una posibilidad para desarrollar algún nuevo producto, para hacer algunas inversiones en vehículos y para mejorar la flota”, expresó, al referirse a las posibilidades de inversión y modernización que brinda esta herramienta.

En relación con las perspectivas de crecimiento, Vainstein destacó el desempeño de la empresa y comentó que tienen “un plan de triplicar nuestras exportaciones en cuatro años y ya en el primer año vamos cumpliendo un poco más que lo pensado”, afirmó. Finalmente, manifestó su compromiso con el desarrollo local: “Somos de acá y vamos a seguir invirtiendo acá”.

Estuvo presente también, el director General de Relaciones Institucionales, Leandro Jacobi.

El proyecto contempla una inversión total de 3.601 millones de pesos y comprende la ampliación de la planta de procesamiento de miel, la incorporación de una línea de fraccionamiento y comercialización, y el desarrollo de nuevas capacidades para el procesamiento de legumbres y especialidades agrícolas, como coriandro, arvejas, lentejas y distintos tipos de porotos.

En el sector de la miel, la empresa prevé construir una nueva nave industrial de aproximadamente 1.850 metros cuadrados e incorporar maquinaria y equipamiento que permitirán duplicar la capacidad de procesamiento, pasando de las actuales 5.000 toneladas anuales a unas 10.000 toneladas. Además, proyecta desarrollar una línea de miel fraccionada que alcanzaría los 300.000 kilos anuales al quinto año de funcionamiento.

Por otra parte, la iniciativa contempla ampliar el procesamiento de legumbres y especialidades agrícolas, con el objetivo de pasar de unas 500 toneladas actuales a una capacidad de 12.000 toneladas anuales. Para ello, se incorporarán equipos de selección, embolsado, silos y sistemas de transporte interno, entre otros componentes. En materia de empleo, la empresa prevé generar cinco nuevos puestos de trabajo en las áreas de producción, comercialización y análisis de laboratorio.

Naiman Food SA inició sus operaciones en 1994 y desarrolló desde sus comienzos una estrategia orientada a la exportación. Actualmente, es una de las principales empresas exportadoras de miel del país y cuenta con experiencia en mercados internacionales, además de producir especialidades agrícolas y exportar legumbres. Entre sus estándares de calidad, posee certificaciones ISO y Haccp, y en 2024 incorporó la certificación BRC.