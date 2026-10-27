El programa A Toda Orquesta promovió el acceso al universo de la música sinfónica

La propuesta del gobierno entrerriano finalizó su edición 2026 con un total de 23 conciertos didácticos, destinados a estudiantes del nivel primario y secundario de la provincia. La directora general de Programas y Programación Cultural, Natalia Prado, destacó en diálogo con Radio Diputados el alcance pedagógico de la iniciativa.

Cerca de 6.000 estudiantes del nivel primario y secundario de toda la provincia pudieron disfrutar del programa A Toda Orquesta en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, un ciclo impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, el Consejo General de Educación (CGE) y la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, que acercó bajo un enfoque pedagógico la diversidad instrumental y el repertorio de obras emblemáticas de los compositores clásicos.

En comunicación con Radio Diputados, la directora general de Programas y Programación Cultural, Natalia Prado, valoró la vigencia del ciclo desde 2024, con una clara vocación federal y de democratización de la cultural. Al respecto sostuvo: “Estamos muy contentos con este ciclo, cuyo objetivo es acercar a niños y a adolescentes a la música sinfónica. Se busca generar esa posibilidad, a conocer la familia de instrumentos de una orquesta; es algo que en muchas oportunidades vemos como muy lejano. En todo el ciclo, sumamos más de 6.000 estudiantes”.

Además de la experiencia musical en la sala, las delegaciones que llegaron hasta Paraná realizaron actividades complementarias con un enfoque integral: se realizaron visitas guiadas y recorridos culturales por los museos provinciales y espacios patrimoniales, transformando el viaje en una jornada educativa completa.

En relación a la vivencia de los estudiantes -en especial el encuentro directo con una formación sinfónica- la funcionaria resaltó que “para muchos era la primera vez que escuchaban una orquesta en vivo. No sabían que existía y nos decían que les encantaría volver. Los chicos del nivel primario preguntaban por algún instrumento en particular. Es bueno seguir trabajando el tema en clases”.

En cada jornada, un promedio de más de 300 estudiantes por función interactuaron en vivo con los músicos de la agrupación provincial, como una primera aproximación al mundo sonoro y aprendiendo de manera directa sobre las distintas familias de instrumentos.