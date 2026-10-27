Media sanción para el proyecto que busca visibilizar y valorizar el trabajo de cuidado

La legisladora Lorena Arrozogaray dialogó con Radio Diputados sobre la iniciativa que instituye cada 29 de octubre como el Día Provincial de los Cuidados y el Apoyo. La iniciativa apunta a visibilizar y comprometer al Estado en la redistribución de estas tareas, sostenidas históricamente por mujeres.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos otorgó media sanción por unanimidad al proyecto de ley que propone instituir el 29 de octubre de cada año como el Día Provincial de los Cuidados y el Apoyo. El proyecto, de autoría de la diputada Lorena Arrozogaray, fue analizado en la Comisión de Salud Pública, donde obtuvo dictamen favorable, antes de su tratamiento y aprobación en sesión ordinaria.

En diálogo con Radio Diputados, Arrozogaray explicó que la propuesta busca incorporar la temática a la agenda pública provincial y generar espacios de reflexión sobre el derecho al cuidado. “Todo lo que no está en agenda, en agendas locales, en agendas provinciales, es muy difícil que se pueda visibilizar, para que se puedan fortalecer las políticas de cuidado”, señaló.

La legisladora explicó que las políticas de cuidado comprenden tareas cotidianas vinculadas con la atención de las infancias, personas mayores y con discapacidad, además de las labores domésticas y otras acciones necesarias para sostener la vida. También destacó que el Estado tiene responsabilidades en esta materia, tanto a través de la infraestructura como de los equipos profesionales y las políticas de apoyo.

Arrozogaray advirtió que la distribución de estas tareas continúa marcada por desigualdades de género y que la mayor parte de la carga recae sobre las mujeres. En muchos casos, esa responsabilidad limita sus posibilidades de estudiar, trabajar o desarrollar sus proyectos personales, una situación que puede agravarse en hogares monoparentales o donde viven personas con discapacidad que requieren asistencia permanente.

“Las tareas de cuidado constituyen una economía que quizás no esté tan particularizada, pero sabemos que esas tareas hacen posible el funcionamiento de otras economías que sí están mucho más reconocidas”, expresó la diputada. En ese sentido, subrayó la importancia de reconocer el aporte de quienes realizan estas labores, tanto dentro de las familias como en el ámbito laboral.

Entre los fundamentos del proyecto se destaca la necesidad de difundir la Opinión Consultiva Nº 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicada en agosto de 2025, sobre el contenido y alcance del derecho al cuidado y su relación con otros derechos. El texto sostiene que el cuidado constituye una “necesidad básica, universal e indispensable para la vida humana y el funcionamiento de la sociedad”. También señala que su reconocimiento como derecho humano requiere una articulación entre organismos públicos y distintas jurisdicciones para garantizar su ejercicio.

La propuesta establece que el Poder Ejecutivo provincial, a través de las áreas correspondientes, organice jornadas y actividades de concientización y visibilización. Además, invita a municipios y comunas a adherir a la futura ley y desarrollar acciones vinculadas con la temática.

Fuente: HCDER