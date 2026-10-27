Con la presencia de la vicegobernadora, se realizó la Instancia Departamental Paraná del Senado Juvenil

El programa, que lleva 34 años de trayectoria ininterrumpida en la provincia, convocó a estudiantes de nivel secundario de la capital entrerriana a debatir e intercambiar propuestas en un espacio de participación democrática y formación ciudadana. La actividad se desarrolló este lunes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).

El acto de apertura de la Instancia Departamental del Programa del Senado Juvenil Entrerriano, contó con la presencia de la vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, y de la senadora por el Departamento Paraná, Claudia Silva. Asimismo, encabezaron la ceremonia las coordinadoras del programa, Claribel García y Eugenia Alasino.

Entre las autoridades y representantes institucionales participaron el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca; la directora Departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Faure, junto a autoridades del Poder Ejecutivo y de la Honorable Cámara de Senadores, Sergio Avero y Julieta Sosa; también docentes y delegaciones estudiantiles.

La ceremonia se inició con las palabras de bienvenida de la coordinadora del Senado Juvenil, Claribel García, quien agradeció la presencia de las autoridades y destacó el valor institucional del programa provincial que “invita a escuchar y a debatir, pero que sobre todo invita a poner en valor la participación de los jóvenes, las voces de los jóvenes”. La funcionaria consideró que cada estudiante que participa “trae con él miradas, trae experiencias, expectativas, pero también ideas para mejorar la realidad que están atravesando”.

Indicó, además, que este espacio trasciende lo puramente pedagógico al constituirse como “una oportunidad para que nos podamos acercar a las instituciones democráticas” y aprender a “construir consensos, acuerdos”. Asimismo, tras valorar a los docentes asesores como “el pilar fundamental de este programa”, García alentó a los jóvenes a “defender sus convicciones y sus sueños; y también que se animen a seguir levantando sus voces para contarnos qué es lo que los preocupa, pero sobre todo ocuparse”.

Seguidamente, la senadora por el Departamento Paraná valoró la celebración de una nueva edición del Senado Juvenil: “Es una experiencia única que enseña a ver cómo se transita la actividad legislativa desde adentro: cómo se proponen las ideas, cómo se defienden y se plasman en proyectos, que luego pueden convertirse en ley”.

Luego, Silva invitó a los estudiantes a aprovechar esta oportunidad para discutir, conversar y compartir ideas: “A pesar de que podemos tener diferentes puntos de vista lo que pasa en sus barrios, en sus escuelas, en sus localidades, siempre podemos lograr algo en común, y puede salir un excelente proyecto que terminará capaz en una Ley”. Además, la legisladora provincial agradeció a los docentes que acompañan y que dedican su tiempo “porque sin su trabajo, esto no sería posible”.

A su turno, la vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani, celebró la participación y el compromiso estudiantil y resaltó el valor formativo del programa provincial. “Es un espacio de encuentro y una oportunidad para que las ideas de los jóvenes puedan convertirse en un proyecto de ley; el aporte de los jóvenes es muy importante”, subrayó.

En este sentido, Aluani remarcó el compromiso de la gestión con la juventud: “Quienes tenemos responsabilidades institucionales tenemos la obligación de escucharlos: la participación juvenil no puede ser solamente una invitación a hablar, también debe ser una oportunidad para que sus ideas sean tenidas en cuenta”.

Asimismo, la mandataria provincial refirió a la convivencia democrática y el valor del debate: “Hoy, cuando parece más fácil descalificar al que piensa distinto que escuchar sus argumentos, ustedes demuestran que hay otra manera de debatir. Defender una idea no significa cerrarse a las demás: significa poder explicarla, escuchar, reflexionar y encontrar puntos de encuentro”.

Por último, Aluani felicitó a los docentes y a sus familias que los acompañan y al equipo organizador del programa, y recordó a los estudiantes que, más allá del proyecto que resulte seleccionado para representar a Paraná Ciudad en esta instancia “ninguna de las ideas que trajeron hasta aquí pierde su valor”, dijo tras dar la bienvenida a todos los jóvenes y desearles una excelente jornada.

Exposición y defensa de proyectos

Tras la finalización del acto protocolar, la jornada continuó con la etapa de exposición de trabajos. Los estudiantes secundarios de las distintas escuelas del Departamento Paraná Ciudad, iniciaron la defensa presencial de sus iniciativas ante el jurado evaluador.

A continuación, se detalla la nómina de proyectos expuestos durante la jornada:

* Instituto Privado D-164 “Miguel de Cervantes Saavedra”. Proyecto: “Capacitación obligatoria a docentes sobre el uso pedagógico del celular”.

* Escuela Secundaria N° 37 “Manuel Belgrano”. Proyecto: “Mi primera Reco”.

* Colegio D-182 “Paraná High School”. Proyecto: “El casco no es una opción, es protección”.

* Escuela Secundaria N° 13 “Gobernador Ricardo Ramón López Jordán”. Proyecto: “Ley Integral para la prevención del abandono escolar”.

* Escuela del CAE. Proyecto de Comunicación “Formación en ciudadanía Digital para jóvenes entrerrianos”

* Escuela del CAE. Proyecto: “Un botón más seguro”.

* E.E.T. N° 100 “Puerto Nuevo”. Proyecto: “Ley Aguarupé”.

* Escuela Secundaria N° 3 “Monseñor Dr. Abel Bazán y Bustos”. Proyecto: “Fortalecimiento de la Geografía de Entre Ríos en la Educación Secundaria”.

* Escuela de Educación Técnica N° 1 “General Francisco Ramírez”. Proyecto: “Hablar para cuidarnos”.

* Jesús El Maestro D-187. Proyecto: “Movilidad con responsabilidad”.

* Escuela Secundaria N° 50 “Republica de Entre Ríos”. Proyecto: “Tu Lugar de Escucha”.

* Escuela N° 16 “Del Centenario”. Proyecto: “Día no laborable provincial conmemorativo del Paso a la Inmortalidad del General Justo José de Urquiza”.