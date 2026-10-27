Comisiones y convocatoria a sesión esta semana

El miércoles habrá dos reuniones de comisión, de Legislación General, y de Educación Ciencia y Tecnología, ambas con invitados que darán aportes a distintos proyectos de ley. En tanto por disposición de quien preside la Cámara de Senadores, Alicia Aluani, los legisladores están convocados a sesión ordinaria.

Miércoles 28

La reunión de la Comisión de Legislación General será a las 10 en la Sala de Comisiones, en el segundo piso de Casa de Gobierno. En primer lugar los senadores que la integran analizarán el Expediente N° 28.727: Proyecto de Ley mediante el cual la Provincia de Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional Nº 27.568 de Ejercicio Profesional de la Fonoaudiología. Como invitada en esta ocasión para dar su aporte estará la titular del Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Ríos, Lic. Irina Soledad Cipriani.

Seguidamente tratarán el Expediente N° 15.771: Proyecto de Ley por el que se crea, en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, el Museo Histórico de la Confederación Argentina. Fueron convocados para este tema alumnos Senadores Juveniles y Profesor a cargo del Instituto Educativo San Benito Abad, creadores del Proyecto.

Luego seguirán abordando los siguientes Expedientes:

Expediente N° 15.828, proyecto de Ley de autoría del Senador Oliva, por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a aceptar la donación de un inmueble propiedad de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Expediente N° 15.376: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a aceptar la donación de un inmueble formulada por la Municipalidad de Paraná.

Expediente Nº 29.297: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia a donar, en favor de la Comuna Aldea Asunción, Departamento Gualeguay, un vehículo marca VOLKSWAGEN, Modelo BORA TDI, Dominio HQT 517.

Expediente Nº 29.340: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a donar el vehículo Marca FORD, modelo RANGER DC 4×4 Dominio JOJ055.

Expediente Nº 15.797: Proyecto de Ley por el cual se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, con afectación al Consejo General de Educación, a aceptar la donación con cargo y bajo condición resolutoria efectuada por la Municipalidad de Santa Elena, con destino exclusivo a la construcción del edificio propio de la Escuela Secundaria N°16 “Juan Bautista Azopardo”.

Expediente Nº 29.236: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir, a título de donación a favor de la Comuna de Villa Fontana y con destino al emplazamiento del cementerio local

Expediente Nº 29.237: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir, a título de donación a favor de la Comuna de Villa Fontana y con destino al emplazamiento del Corralón Comunal, una parcela de su titularidad.

Expediente Nº 29.238: Proyecto de Ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir, a título de donación a favor de la Comuna de Villa Fontana con destino al emplazamiento del Salón Comunal, una parcela de su titularidad.

Expediente Nº 29.377: Proyecto de Ley por el que se rectifica el artículo 1º de la Ley Nº 11.181. (Donación a la “Asociación Comedor Comunitario General Lamadrid”).

A las 11:30 Hs. se llevará a cabo una reunión de la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, para continuar con el análisis del Expediente N° 29.337: Proyecto de Ley que trata sobre la Transformación e Innovación Digital de Entre Ríos.

Están invitados a dar su aporte el Secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Entre Ríos, Emanuel Gainza; y el Secretario de Articulación Educativa de la provincia de Entre Ríos, Jorge Kerz.

Sesión

Los legisladores están llamados a sesión ordinaria en el marco del 147º Período Legislativo para los días martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de octubre, para las 18, 13 y 11 horas respectivamente. Como es habitual, la sesión será transmitida en vivo desde el recinto, a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.