La diputada Lena propuso que las aseguradoras cubran los gastos de pericias accidentológicas en Entre Ríos

​

Un proyecto de ley que propone la creación del Régimen Provincial de Recupero de Gastos por Intervenciones Técnicas y Pericias Accidentológicas fue presentado por la diputada provincial, Gabriela Lena (JxER) y fue girado a Comisión en la última sesión del pleno de Diputados.

La iniciativa busca recuperar los costos que asume el Estado provincial cuando la Policía de Entre Ríos y otros organismos técnicos intervienen para reconstruir, peritar e investigar accidentes de tránsito en el territorio provincial.

​El proyecto de la diputada Lena, refiere a que, cada vez que ocurre un siniestro vial, las áreas especializadas de la Policía despliegan un importante operativo técnico: relevamientos en el lugar del hecho, inspección mecánica de vehículos, registros fotográficos y planimétricos, análisis de huellas e indicios, elaboración de informes periciales y, en muchos casos, complejas reconstrucciones virtuales o presenciales.

​Hasta el momento, la totalidad de esos costos materiales, tecnológicos y de recursos humanos recae de manera exclusiva sobre las arcas del Estado. Con la nueva norma, se establece una contribución por servicios técnicos destinada a arancelar dichas prestaciones, tomando como parámetro la complejidad, el instrumental utilizado y el tiempo de trabajo requerido.

​Cobro a las aseguradoras y resguardo a las víctimas

​Uno de los puntos claves de la propuesta radica en su Artículo 5°, que habilita al Estado provincial a exigir el reintegro de los gastos a las compañías aseguradoras de los vehículos involucrados, siempre que exista cobertura vigente y un marco contractual que lo respalde conforme a la Ley Nacional de Seguros.

​Al respecto, el proyecto deja expresamente aclarado que el régimen no generará nuevas cargas para las víctimas o terceros damnificados, ni entorpecerá la asistencia médica o la preservación de pruebas en causas judiciales. Tampoco se condicionará la actuación policial inmediata ante una emergencia.

​Asimismo, la norma prevé exenciones claras por razones de interés público, protección a personas en situación de vulnerabilidad social o casos donde no exista cobertura aseguradora.

​Reequipamiento y modernización policial

​Lo recaudado a través de este sistema de recupero tendrá una afectación específica: los fondos irán destinados directamente al fortalecimiento del área de accidentología vial y pericial de la provincia.

Esto incluye:

​La adquisición, mantenimiento y actualización de equipamiento e instrumental técnico de última generación.

​La capacitación continua del personal especializado.

​La incorporación de herramientas tecnológicas para el análisis de siniestros.

​La mejora general de los procedimientos de relevamiento en rutas y calles entrerrianas.

​Antecedentes y sustento constitucional

​Entre los fundamentos expresados por la diputada Lena se destacan antecedentes similares aplicados con éxito en otras jurisdicciones. procesos viales.

​Asimismo, la iniciativa se encuadra en la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, la cual reconoce como fuentes de financiamiento estatal los recursos provenientes de los servicios prestados por el Estado, siempre bajo los principios de equidad, proporcionalidad, transparencia y razonabilidad.