SOSA: OCTUBRE ROSA Y DÍA DE LA MADRE

Días pasados, desde la Comuna de Estación Sosa, en coordinación con el profesor de Zumba Mauro Bertozzi y el Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF), llevamos adelante una hermosa jornada en el marco de Octubre Rosa, mes de concientización sobre el cáncer de mama, y el Día de la Madre.

Durante el encuentro compartimos una clase de zumba, juegos y espacios de reflexión, donde destacamos la importancia del cuidado personal, el bienestar físico y emocional, y la necesidad de dedicarnos tiempo a nosotras mismas.

Agradecemos a todas las mujeres que participaron y se sumaron a esta hermosa propuesta. 🌷