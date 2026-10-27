CERRITO: NUEVO PROCEDIMIENTO PARA EL EMPADRONAMIENTO DE EXTRANJEROS

El Concejo Deliberante de Cerrito informa a la comunidad que, mediante la Resolución de la Justicia Electoral Municipal N.º 17/2026, de fecha 14 de octubre de 2026, se establece un nuevo procedimiento para el empadronamiento de ciudadanos extranjeros en nuestra localidad.

📅 ¡Importante! El plazo de inscripción vence el 1 de enero de 2027.

Las personas extranjeras interesadas en empadronarse podrán consultar los requisitos, la documentación necesaria y los pasos para realizar el trámite.

📲 ¿Cómo obtener más información?

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Desde el Concejo Deliberante trabajamos para garantizar el acceso a la información y promover la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra comunidad.