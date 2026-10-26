Radicales de Paraná recordarán las históricas elecciones de 1983

Organizado por el Movimiento de Unidad Radical, que convoca a todos los sectores del Partido, el

viernes 30 de octubre, a las 18.00, se llevará a cabo un acto en la Plazoleta Yrigoyen, ubicada en la

intersección de calles Yrigoyen y 25 de Mayo, en Paraná.

“Queremos evocar una jornada donde el pueblo, la ciudadanía, volvió a elegir a sus representantes y lo

hizo mayoritariamente por el candidato presidencial de la Unión Cívica Radical, el Doctor Raúl Alfonsín, para recuperar las libertades públicas, las instituciones de la democracia y con ellas el diálogo, la paz y la justicia, luego de la violenta y larga noche de la dictadura” recordó la referente del MUR y ex diputada provincial, Lucía Varisco.

A 43 años de ésa memorable jornada, la dirigente del radicalismo paranaense planteó la necesidad de

“fortalecer los partidos políticos, renovando la participación y las propuestas para evitar la llegada de arribistas, defensores de vaya a saber qué intereses y que se presentan como salvadores”.

Varisco sostuvo que “por ésa razón invitamos a toda la militancia, dirigentes y autoridades partidarias a participar de la recordación en la Plazoleta Yrigoyen, donde también hay un busto del ex presidente Alfonsín”.

Finalmente, Lucía Varisco hizo referencia a los últimos acontecimientos políticos en América del Sur y Europa, destacando que el triunfo de Lula en Brasil “le otorga mayor equilibrio” a la región y advirtió sobre la necesidad de nuestra democracia y de las europeas de empezar a brindar respuestas a las demandas sociales sobre vivienda y oportunidades de trabajo.