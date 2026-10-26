Mariano Werner largó 16° y terminó tercero en una gran remontada en el TC de Rosario

El piloto entrerriano Mariano Werner protagonizó una destacada remontada en la final del Turismo Carretera en Rosario. Avanzó 13 posiciones y completó el podio detrás de Mauricio Lambiris, ganador de la carrera, y Matías Rossi.

Mariano Werner protagonizó una gran remontada en el Turismo Carretera en Rosario, donde largó desde el 16° puesto y finalizó tercero en la carrera correspondiente a la 13ª fecha del campeonato. El piloto entrerriano, al volante de su Ford Mustang, avanzó 13 posiciones y consiguió su 66° podio en la categoría. La victoria quedó en manos del uruguayo Mauricio Lambiris, mientras que Matías Rossi terminó segundo.

El representante de Paraná tuvo una destacada actuación en el autódromo rosarino, donde logró recuperar posiciones hasta meterse entre los tres mejores de la competencia. Su desempeño le permitió sumar puntos importantes en la etapa decisiva del campeonato.

“Jamás bajamos los brazos. Felicito a Lambiris, ganó Ford, y la gente está contenta. Corrimos a fuego y recatamos un gran resultado”, expresó Werner después de completar la final.

Lambiris dominó de principio a fin

Mauricio Lambiris, con el Ford Mustang de la Scudería JT, dominó la actividad del fin de semana y consiguió su cuarta victoria en el Turismo Carretera. El uruguayo había logrado la pole position el sábado, con una ventaja de 0s192 sobre Matías Rossi.

Posteriormente, ganó de punta a punta la primera serie y aseguró el mejor lugar de partida para la final. Durante la competencia mantuvo una diferencia suficiente sobre Rossi y no tuvo inconvenientes para cruzar primero la bandera a cuadros.

“Nos llevamos todo y espero haber cerrado la boca de quien me criticó por haber cambiado de equipo en esta instancia. Estar en el TC es difícil y ganar, mucho más”, señaló Lambiris, quien había dejado el Gurí Martínez Competición dos fechas atrás para incorporarse a la Scudería JT.

Rossi fue segundo y Santero lidera la Copa de Oro

Matías Rossi, con Toyota Camry, terminó segundo y alcanzó los 68 podios en el Turismo Carretera. Sin embargo, el piloto manifestó su frustración por no haber conseguido la victoria, que se le niega desde junio de 2023.

“Estoy feliz por el resultado y contento por el auto que tuve. Tengo una cuota de tristeza por no poder ganar, sobre todo los días que tenemos el auto al 100% como hoy. No tengo rendimiento para pelear el campeonato”, expresó Rossi.

Por su parte, Julián Santero, con BMW, se retiró del circuito santafesino como líder de la Copa de Oro, considerando también a los tres pilotos que ingresarán por el sistema de último minuto. La competencia dejó a Lambiris como gran dominador del fin de semana y a Werner como uno de los principales protagonistas por su remontada.

Fuente: Elonce