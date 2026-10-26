Unión Agrarios Cerrito nuevamente entre los cuatro mejores de Paraná Campaña

Este domingo 25 de Octubre se disputaron los cuartos de final de vuelta de la Primera División de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, donde quedaron definidos los cuatro equipos que continúan en carrera por la Copa Osvaldo “El Abuelo” González y Roberto Ridolfi. Atlético María Grande, Unión Agrarios de Cerrito, Viale Football Club y Atlético Litoral sacaron sus boletos a semifinales, en una jornada cargada de goles, emociones y mucha tensión.

ATLÉTICO MARÍA GRANDE GOLEÓ Y VA POR MÁS

En el estadio Conrado Schamle, Atlético María Grande goleó 5 a 1 a Deportivo Bovril y selló su clasificación con una contundente actuación ofensiva.

El Rojo comenzó ganando con un tanto de Agustín Cardoso, pero promediando la primera etapa Aguirre igualó para el Depor. Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso en tablas, Lautaro Morisconi apareció sobre el cierre para poner el 2 a 1 a favor del conjunto local.

En el complemento, el equipo dirigido por López mostró todo su poderío ofensivo y terminó de liquidar la serie. Sebastián Malimberni, nuevamente Agustín Cardoso y Lucio Comas completaron la goleada que desató el festejo de Atlético María Grande.

Ahora, el Rojo tendrá un viejo conocido en semifinales: Unión Agrarios Cerrito

UNIÓN AGRARIOS HIZO VALER LA VENTAJA

En el estadio Mundialista Presidente Julio Jacob, Unión Agrarios de Cerrito y Deportivo Tuyango igualaron 0 a 0. El conjunto de Cerrito hizo valer la ventaja conseguida en el encuentro de ida, disputado en Piedras Blancas, y aseguró su lugar entre los cuatro mejores.

De esta manera, Agrarios volverá a cruzarse con Atlético María Grande en una semifinal que promete grandes emociones. El primer encuentro se disputará en Cerrito, mientras que la serie se definirá en María Grande.

VIALE VOLVIÓ A GANAR Y SE METIÓ EN SEMIFINALES

Viale Football Club volvió a imponerse por la mínima diferencia ante Cañadita Central. Si bien el vigente campeón había conseguido una buena ventaja en el partido de ida, la V Azulada salió nuevamente en busca de ampliar la diferencia, aunque le faltó eficacia en los últimos metros.

El único gol del encuentro llegó sobre el final y tuvo como protagonista a Brandon Santacruz, quien selló una nueva victoria para Viale.

Con este resultado, el conjunto vialense se mete por tercera vez consecutiva en las semifinales y ahora tendrá un desafío de alto voltaje frente a Atlético Litoral, uno de los equipos que todavía conserva su invicto en el certamen.

LITORAL ELIMINÓ A UNIÓN Y SIGUE INVICTO

En un encuentro cargado de tensión, juego friccionado y, por momentos, buen fútbol, Atlético Litoral derrotó 2 a 1 a Atlético Unión y consiguió su pasaje a semifinales.

El Cervecero se había puesto en ventaja durante el primer tiempo por intermedio de Matías Gasmann. Sin embargo, el Blanco reaccionó y encontró la igualdad con un remate de Matías Leiva.

Cuando todo parecía encaminarse hacia una definición desde los doce pasos, llegó la jugada decisiva: un centro desde la derecha de Peralta superó al arquero Miño y Víctor Gasmann terminó llevando la pelota hacia su propio arco, decretando el 2 a 1 definitivo para Litoral.

Así, el conjunto cervecero eliminó a uno de los equipos más fuertes de la Zona Sur y continúa invicto. En semifinales, jugará primero en su casa y definirá la serie en el barrio La Loma.

LOS CRUCES DE SEMIFINALES

Unión Agrarios Cerrito – Atlético María Grande

Atlético Litoral – Viale Football Club. (Fuente: Liga de Fútbol de Paraná Campaña)