VISITA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Hace algunos días, los estudiantes de 6° año de la Escuela Secundaria N° 47 “Eduardo y Federico Hasenkamp” y del instituto Comercial “Mariano Moreno”, visitaron la Planta de Clasificación y Recuperación de Residuos.

Allí, el coordinador del Área de Ambiente municipal, Luis Jauck, explicó el funcionamiento de la misma, todo el trabajo que se realiza con los residuos, y el cual está a cargo de la Cooperativa “El turquiño”.

La actividad fue impulsada por la profesora Analía Faes, en el marco del proyecto educativo de la materia Geografía Ambiental, con el objetivo de concientizar sobre la correcta separación en origen y residuos auxiliares.

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