OBRAS EN CALLE RENÉ FAVALORO Y DR. HAEDO

🏗️ Finalizó la primera etapa de los trabajos de afirmado y cordón cuneta sobre calle René Favaloro, realizados mediante el sistema de consorcio de frentistas. La obra continuará con los trabajos previstos para completar el proyecto.

Por otra parte, finalizaron los trabajos de adoquinado sobre calle Dr. Haedo, entre Urquiza y Dr. Elberg. La calle ya se encuentra habilitada para la circulación.

Estas intervenciones forman parte de los trabajos de infraestructura vial que se llevan adelante en distintos sectores de la localidad.