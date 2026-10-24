Atilio Benedetti manifestó su apoyo y acompañamiento a Manuel Tennen para la intendencia de Paraná



El candidato a intendente de Paraná por la Unión Cívica Radical (UCR), Manuel Tennen, participó de un amplio encuentro político en la capital entrerriana.

La jornada, contó con el acompañamiento central del dirigente Atilio Benedetti, quien expresó su contundente respaldo y acompañamiento a la candidatura de Tennen para conducir los destinos de la capital de la provincia.

El encuentro tuvo como anfitrión al dirigente local Roberto Sabbioni, quien lidera uno de los sectores más dinámicos dentro del radicalismo y se destacó por una amplia convocatoria que colmó las instalaciones en la que se desarrolló.

La reunión fue evaluada como una muestra de unidad política, logrando reunir y representar a diversos sectores internos de la UCR, quienes coincidieron en la necesidad de consolidar un proyecto viable para el municipio.

En ese ámbito Atilio Benedetti, ex legislador y actual presidente del Ente Región Centro, que agrupa a Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, valoró el compromiso, la trayectoria y la decisión de Tennen de disputar la intendencia local encabezando un proyecto que contenga a la mayoría de los sectores de la Unión Cívica Radical. “Por eso apoyamos y vamos a acompañar a Manuel para que el radicalismo, recupere el gobierno municipal, en el marco de la alianza Juntos por Entre Ríos.

Durante su alocución, el candidato realizó un detallado repaso sobre los ejes centrales de su propuesta de gobierno para la ciudad de Paraná. En ese sentido, el candidato radical expuso una plataforma enfocada en dar respuestas a las demandas estructurales de los vecinos, haciendo especial hincapié en la necesidad de transformar la infraestructura urbana y optimizar el sistema de transporte público.

Asimismo, la propuesta presentada incluyó entre sus puntos prioritarios la valorización del acervo cultural y patrimonial de la capital, junto con una fuerte impronta en políticas de contención social y desarrollo humano.

La convocatoria consolidó el posicionamiento del candidato de la UCR de cara a los próximos desafíos electorales, logrando amalgamar el respaldo de diferentes líneas internas del partido detrás de un proyecto común para la intendencia paranaense.