Diputados declaró de Interés Legislativo la Primera Jornada Provincial de Parkinson

En diálogo con Radio Diputados, la referente del Grupo Entrerriano de Parkinson, Nilia Paulín, destacó la importancia de visibilizar la enfermedad, promover el diagnóstico temprano y acompañar a pacientes y familiares. La iniciativa cuenta con una Declaración de Interés Legislativo impulsada por la diputada Noelia Taborda y reunirá a especialistas y referentes de distintas disciplinas en una actividad que se realizará este sábado 24 en Paraná.

La Primera Jornada Provincial de Parkinson, denominada “Parkinson, diagnóstico, tratamiento y abordajes complementarios”, tendrá lugar el sábado 24, de 8.30 a 14:00, en la Sala Mayo de Paraná. La Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró de Interés Legislativo el encuentro por iniciativa de la diputada Noelia Taborda, en reconocimiento a la importancia de generar espacios de información, intercambio y acompañamiento para quienes conviven con esta enfermedad.

En una entrevista con Radio Diputados, la referente del Grupo Entrerriano de Parkinson (GEP), Nilia Paulín, explicó que la propuesta surgió a partir de las inquietudes que las personas comparten en las reuniones mensuales de la agrupación. “Queremos visibilizar lo que es la enfermedad, porque no se sabe. La gente no tiene por ahí a dónde acudir, esta es una forma de ayudarnos entre todos y estar presentes”, expresó.

La jornada contará con la participación de especialistas y referentes de reconocida trayectoria, entre ellos Tomoko Arakaki, destacada médica neuróloga argentina, ampliamente reconocida como especialista en la enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento. El programa propone un abordaje multidisciplinario sobre el diagnóstico, los tratamientos y las alternativas complementarias, con la participación de profesionales de distintas áreas. Según Paulín, la convocatoria superó las expectativas de los organizadores y representa un paso importante para fortalecer la presencia de Entre Ríos en la Red Argentina de Parkinson.

Durante la entrevista, la referente también remarcó la necesidad de comprender que la medicación permite aliviar los síntomas, pero no cura ni detiene el avance de la enfermedad. “Por más que no tengas en ese momento los síntomas visibles, la enfermedad sigue avanzando”, señaló. En ese sentido, advirtió sobre las situaciones de discriminación que atraviesan algunas personas y subrayó la importancia de una mayor comprensión social.

Paulín destacó, además, el papel de las familias y la necesidad de contar con información y herramientas para acompañar a quienes reciben el diagnóstico. “Cuanto más precozmente se detecte, mejor es la calidad de vida que vas a tener”, afirmó. En este sentido, recomendó realizar una consulta médica ante cambios en la coordinación o movimientos que resulten inusuales.

La actividad será libre y gratuita y está destinada a personas con Parkinson, familiares, profesionales de la salud y público interesado. También se podrá seguir por YouTube, una alternativa pensada especialmente para quienes viven en localidades del interior provincial y tienen dificultades para trasladarse hasta Paraná.

El Grupo Entrerriano de Parkinson, que lleva aproximadamente un año de trabajo, convoca a personas con la enfermedad y a sus familiares a participar de sus encuentros mensuales y ofrece un espacio de escucha y acompañamiento. “Que no están solos, que hay un gran apoyo”, expresó Paulín al sintetizar el mensaje que busca transmitir la jornada.

Fuente: Diputados Medios