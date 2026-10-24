“Entre Ríos en Casa” presentó su Mercado Regional en Buenos Aires

La propuesta busca fortalecer la promoción de la producción entrerriana y generar nuevas oportunidades de vinculación para productores, artesanos y emprendedores de la provincia en la Ciudad de Buenos Aires.

La Casa de Entre Ríos presentó oficialmente “Entre Ríos en Casa – Mercado Regional”, un nuevo espacio que reúne productos regionales, artesanías, diseño y creaciones de distintos puntos de la provincia. Durante el encuentro se dieron a conocer las características del proyecto y las propuestas seleccionadas para integrar su primera etapa.

La iniciativa es impulsada por la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, en articulación con la Dirección de Industrias Culturales y Creativas de la Secretaría de Cultura, el programa Manos Entrerrianas del Ministerio de Desarrollo Humano y la Dirección General de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Económico.

Durante la presentación, el representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, destacó la importancia de contar con un espacio dedicado a la producción provincial. “Queremos que la Casa de Entre Ríos sea también una vidriera para nuestros productores y emprendedores, donde puedan mostrar la calidad y diversidad de sus productos y llegar a nuevos públicos”, expresó.

Por su parte, María Teresa Colello, coordinadora de Relaciones Institucionales, explicó la dinámica del Mercado Regional. “Los emprendimientos que integran este espacio fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta y gratuita. Cada propuesta tendrá un período de exhibición de cinco meses, tras el cual se renovará la selección para dar lugar a nuevos participantes”, señaló.

De la presentación también participaron la subdirectora de la Representación, Marcela Antola, y Gustavo Miranda Valenzuela, ministro de la Embajada de Chile en Argentina.

Fuente: Casa de Entre Rios