Rossi ratifica su candidatura a gobernador por Hacer Futuro, destaca las obras en Santa Elena y carga contra la dirigencia del PJ

En el marco de la visita institucional del gobernador Rogelio Frigerio a Santa Elena este jueves para la entrega de viviendas e infraestructura de salud, el intendente Domingo Daniel Rossi repasó los avances de la gestión municipal, el estado del Frigorífico tras el fallecimiento del empresario Sergio Taselli y los preparativos ante la creciente del río Paraná. En el plano político, reconfirmó sus aspiraciones provinciales para 2027, se definió como un outsider de la gestión y lanzó duras críticas a la conducción del Partido Justicialista y al sistema judicial de la provincia. Lo detalló en diálogo con el programa Debate Abierto Radio y su red de emisoras de toda la provincia.

Obras públicas, previsión ante la crecida y desarrollo turístico

Al evaluar la realidad operativa de Santa Elena, Rossi remarcó la continuidad de los trabajos de infraestructura y la adquisición constante de equipamiento vial con recursos propios, mencionando la incorporación de un camión compactador 0 km, la compra de un camión volcador y la llegada de una minicargadora.

Respecto a la inestabilidad climática y el incremento del cauce del río Paraná, el jefe comunal llevó tranquilidad a la población al señalar que las obras de canalización pluvial permiten un drenaje inmediato del casco urbano.

Asimismo, destacó que la crecida del río Paraná no compromete viviendas familiares debido a que a lo largo de sus mandatos se relocalizó progresivamente a todos los pobladores que habitaban en la ribera hacia nuevos barrios.

La afectación se limita únicamente a un sector menor del camping municipal y el balneario, concentrando las tareas preventivas en el resguardo de la toma de agua. En materia turística, resaltó el impacto económico de la localidad -que registró un 98% de ocupación en el último fin de semana largo sobre sus 700 plazas-, proyectando la temporada estival con la Fiesta de la Chamarrita, los carnavales, el torneo de pesca del armado y un certamen internacional de fútbol infantil en enero con clubes sudamericanos.

Visita institucional de Rogelio Frigerio e infraestructura entregada

En relación a la presencia del gobernador Rogelio Frigerio en la ciudad, Rossi precisó que la agenda consistió en un recorrido exclusivamente institucional de hora y media de duración, sin abordar temas de política partidaria.

Durante la jornada, se concretó la entrega de 17 viviendas -pertenecientes a un plan de 30 unidades que se encontraba paralizado y usurpado en gestiones anteriores, retomado mediante un convenio entre el municipio y el IAPV para su finalización total en diciembre-, la provisión de una ambulancia para el Hospital Materno Infantil y la inauguración de un túnel conector entre el módulo sanitario y la estructura histórica del Hospital Regional Santa Elena.

El futuro del Frigorífico Santa Elena tras el deceso de Sergio Taselli

Consultado por Debate Abierto sobre el destino de la emblemática planta faenadora de vacunos tras la reciente muerte del empresario Sergio Taselli, Rossi indicó que mantiene contacto con los familiares y prevé viajar a Buenos Aires en noviembre próximo para reunirse con las autoridades de la firma. Si bien reconoció que la reapertura depende de las condiciones macroeconómicas del país y de la llegada de inversiones privadas -mencionando eventuales intereses del mercado internacional-, subrayó que el predio fabril se mantiene en óptimas condiciones de preservación con vigilancia privada las 24 horas.

Candidatura a gobernador por Hacer Futuro y embestida contra el PJ

Rumbo al escenario electoral de 2027, el intendente confirmó su determinación de competir por la gobernación a través del espacio “Hacer Futuro”.

Rossi cuestionó severamente a las cúpulas del Partido Justicialista entrerriano, acusándolas de haber administrado irregularmente los recursos públicos mediante contratos, créditos y subsidios anómalos en gestiones pasadas.

Asimismo, fundamentó que su expulsión del partido respondió a sus denuncias públicas contra esas prácticas y descartó retornar a la estructura tradicional del PJ para competir en internas, afirmando que su propuesta se posiciona por fuera de los sellos partidarios tradicionales. “No hemos tenido contratos truchos ni asesores en 35 años; la gente busca una alternativa cansada de los mismos nombres”, aseveró al definirse como un dirigente con perfil de outsider respaldado por sus gestiones locales.

Postura sobre Ficha Limpia y observaciones al sistema judicial

Finalmente, al abordar el debate legislativo sobre la Ley de Ética Pública y Ficha Limpia, Rossi anticipó que la senadora de su espacio, Patricia Diaz votará de manera favorable, aunque con marcadas observaciones críticas.

El dirigente reclamó que la normativa garantice una transparencia irrestricta que obligue a los funcionarios a declarar su participación en sociedades anónimas y SRL.

Asimismo, puso en duda la imparcialidad del mecanismo de revisión judicial (doble conforme), al señalar vinculaciones históricas entre integrantes del Ministerio Público Fiscal, la Cámara

de Casación de Paraná y sectores del poder político provincial. (Fuente: Debate Abierto)