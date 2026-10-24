Cerrito: Sesión del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de la ciudad de Cerrito informa a la comunidad que por Decreto Nº 008, se ha convocado a Sesión Ordinaria para el miércoles 28 de octubre de 2026, a las 20.30 h, en el Recinto del Concejo Deliberante, a fin de dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DÍA:

1- Lectura y consideración del Acta de la Sesión Ordinaria del 16 de septiembre de 2026.

2- Asuntos entrados

1) Solicitud de derogación de Ordenanza Nº 937 (Presentado por Asociación Civil Brigada de Búsqueda, Rescate y Salvamento de Cerrito, el 10 de septiembre de 2026)

2) Solicitud de excepción sobre división de parcelas (presentado por un particular, el 25 de septiembre de 2026)

3- Propuesta Presupuesto gastos operativos del Concejo Deliberante para el ejercicio 2027.

4- Proyecto de Ordenanza Recupero costo obra ampliación de la Red Colectora cloacal en calle Angelini entre calles Los Criollos y La Colonizadora Argentina (Presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, el 8 de octubre de 2026)

5- Proyecto de Ordenanza Reconocimiento económico denominado “PREMIO” a otorgar a todo el personal de planta permanente, transitorios escalafonados y no escalafonados del Municipio (Presentado por Departamento Ejecutivo Municipal, el 20 de octubre de 2026)