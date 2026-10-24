El radicalismo de Sauce de Luna mueve sus piezas rumbo a 2027: Primero el proyecto, después los nombres

Con reuniones semanales y bajo perfil, la UCR local de Sauce de Luna trabaja en la construcción de una propuesta electoral con la que buscará recuperar la Intendencia.

La definición de las candidaturas todavía no está sobre la mesa: la prioridad, aseguran, es delinear las políticas públicas y el equipo que estaría al frente del municipio.

En efecto, el radicalismo de Sauce de Luna comenzó a poner en marcha su estrategia con vistas a las elecciones de 2027.

A través de reuniones semanales, la dirigencia local avanza en la elaboración de una propuesta que pretende ofrecer a los vecinos como alternativa para conducir los destinos de la municipalidad.

Aunque el trabajo se desarrolla con bajo perfil y sin anuncios rimbombantes, se pudo conocer que la UCR viene concentrando sus esfuerzos en darle forma a un proyecto que le permita disputar nuevamente la Intendencia.

En el centenario partido confían en que la tarea que vienen realizando servirá de base para construir una propuesta que represente las aspiraciones de un sector amplio de la comunidad.

Por ahora, los nombres propios no parecen ser la prioridad.

Consultada sobre las posibles candidaturas, una fuente vinculada al espacio señaló que esa discusión llegará más adelante, cuando estén definidos los principales lineamientos del proyecto.

Para graficar esa postura, recurrió a un dicho campero: “Si vos ponés el carro delante de los caballos, no se sabe para dónde va a ir”. Y agregó: “Nosotros trabajamos con seriedad y responsabilidad. Estamos enfocados en lo que queremos hacer para recuperar a nuestra localidad, que está detonada en todos los sentidos”.

La frase refleja el enfoque que, según la fuente consultada, busca imprimirle la dirigencia radical a esta etapa: definir primero qué municipio pretende construir y qué medidas considera necesarias para hacerlo, antes de avanzar en la selección de quienes asumirían las responsabilidades políticas.

Pero hay otro aspecto que distingue el planteo que se estaría trabajando puertas adentro. La intención no sería limitar la propuesta a una fórmula para la Intendencia y una lista de concejales, sino también presentar al equipo que tendría a su cargo la gestión municipal.

La idea es que los vecinos puedan conocer no solamente quiénes aspiran a gobernar, sino también quiénes integrarían el equipo de gobierno y cuáles serían las líneas de trabajo que orientarían su eventual gestión.

De concretarse, el planteo abriría un interrogante que irá cobrando fuerza a medida que avance el calendario electoral: ¿quiénes serán los hombres y mujeres elegidos para llevar adelante ese proyecto y cuáles serán las propuestas concretas con las que el radicalismo buscará recuperar la conducción del municipio?

Por ahora, la dirigencia mantiene las cartas cerca del pecho. El proyecto está en construcción y los nombres esperan su turno. En Sauce de Luna, el camino hacia 2027 ya comenzó a transitarse, aunque todavía queda por conocer buena parte de lo que la UCR prepara para presentar ante la ciudadanía.