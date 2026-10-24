Quedó inaugurado el túnel de conexión del Hospital Santa Elena

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, y la directora del Hospital Santa Elena, Lisandra Ortellado, encabezaron el corte de cintas que dejó inaugurado el túnel de conexión entre el edificio histórico y el área modular de la institución.

Del acto participaron también el director general de Hospitales, legisladores, concejales y otros funcionarios.

La obra permitirá conectar el sector de internación con las áreas de análisis clínicos y radiografías, garantizando una circulación más segura tanto para los pacientes como para el personal de la institución.

Los trabajos demandaron una inversión superior a los 63 millones de pesos, con proveedores y mano de obra locales.

Esta mejora se suma a otras inversiones recientes destinadas a fortalecer los servicios del hospital. Hace pocos días, se incorporó un contador hematológico para el Laboratorio, con una inversión de $11.300.000, mediante una partida extraordinaria, para mejorar el equipamiento y fortalecer las prestaciones del área.

En el marco de la visita, la directora del hospital, Lisandra Ortellado, mantuvo una reunión con el gobernador Frigerio, con el ministro de Salud, Blanzaco, y con el director general de Hospitales, para dialogar sobre los avances alcanzados y las próximas acciones destinadas a continuar fortaleciendo los servicios, la infraestructura y la capacidad de atención de la institución.

Esta acción forma parte del trabajo que lleva adelante la gestión de la directora, Dra. Ortellado, junto a su equipo, con el acompañamiento del Gobierno provincial y del Ministerio de Salud, para continuar mejorando la infraestructura, el equipamiento y la calidad de atención del Hospital Santa Elena.