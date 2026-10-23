La provincia avanza con las tareas de bacheo en distintas rutas provinciales

El gobierno provincial continúa con el Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial que comprende distintas rutas provinciales consideradas estratégicas para la producción. Se trabaja sobre 691 kilómetros de extensión divididos en dos grupos.

Por decisión política del gobernador, Rogelio Frigerio, actualmente se encuentran en plena ejecución los grupos I y II de bacheo. El primero de ellos dividido en siete tramos de los departamentos Paraná; Diamante; Victoria; Nogoyá; Gualeguay; Gualeguaychú; Uruguay e Islas del Ibicuy.

En tanto, para el segundo grupo son cinco tramos dentro de los departamentos Concordia; Colón; San Salvador; Federal; Villaguay y Federación.

En ese sentido y en relación al grupo I, el proyecto comprende la intervención de siete tramos y se trabaja sobre un total de 469 kilómetros de extensión.

El tramo I, corresponde a la ruta provincial N° 11 (rotonda Oro Verde – ruta nacional N° 12, Gualeguay), presenta un 47,81 por ciento de avance y se trabaja sobre 207km de extensión.

En tanto, el tramo II, que pertenece al acceso a Tres Bocas (Gualeguay), desde ruta nacional Nº11, lleva ejecutado un 18,54 por ciento sobre 14 km de extensión.

A su vez, el tramo III, corresponde a la ruta nacional Nº 16, entre la ruta nacional Nº12 y la ruta nacional Nº14, marca un porcentaje de 36,36 por ciento en 66km de ejecución.

En el tramo IV, se trabaja en la ruta provincial Nº 20 la cual presenta un avance del 75,25 por ciento desde la ruta nacional Nº12 y la ruta nacional Nº14 (Basavilbaso – Gualeguaychu). Se trabaja sobre 75km de extension.

Asimismo, el tramo V, corresponde a la ruta provincial N° 26 (ruta provincial N° 11 Victoria – Nogoya), donde se ha alcanzado un 75 por ciento de avance sobre 39km intervenidos.

Ya en el tramo VI, sobre la ruta provincial Nº 45 (RPNº 12 – Ibicuy), se trabaja sobre 46 km y lleva ejecutado un 78,95 por ciento.

Por último, el tramo VII pertenece a la ruta provincial N° 51 (Larroque – Faustino Parera – Urdinarrain), se realizan las tareas sobre 22 km de extensión y presenta un avance del 99,19 por ciento.

Por otro lado, en el grupo II, se trabaja sobre un total de 222 km de extensión y abarca los departamentos Concordia, Colón, San Salvador, Federal, Villaguay y Federación.

En la ruta provincial N° 4 en el acceso a Los Charrúas, resta la colocación de una baranda de defensa en la curva del Duraznal y resta la demarcación horizontal de la calzada. La obra abarca desde la localidad mencionada hasta la ruta nacional N° 14 con una extensión de 23 km.

A su vez, en la ruta provincial N° 22 (Concordia – Federal) se trabaja en la terminación del bacheo profundo en el km 51 de la ruta provincial N° 22. Se trabaja sobre 96.2 km. desde ruta nacional N° 14 a Federal.

También, se lleva adelante construcción de calzada sumergible sobre arroyo Gualeguaycito que une la ruta provincial Nº 4 y la zona de las colonias La Paz y La Gloria, en el límite jurisdiccional de los departamentos Concordia y Federación. Se ejecutó la losa de fundación, y ahora se realizan los muros de tabique de la calzada.

En el acceso a Puerto Yeruá en dirección hacia la ruta nacional N° 14, se llevan adelante trabajos de bacheo profundo. En ese sentido, el intendente de aquella localidad, destacó las tareas llevadas adelante ya que mejora la transitabilidad para una zona de intenso movimiento productivo y social.

Por último, vale mencionar que en dicho Grupo II, se prevén otras obras complementarias como la reparación y protección en puente sobre Paso Duarte en el río Gualeguay (Federal); la construcción de alcantarillas sobre el río Gualeguaychú en proximidades del acceso a la localidad de Arroyo Barú (departamento Colón); y la construcción de una calzada sumergible sobre arroyo San Miguel, entre la ruta nacional N° 130 y Colonia Suiza.

Igualmente se proyecta el reacondicionamiento y protección de cunetas en el Acceso a Puerto Yerua y el acondicionamiento de sistema semáforizado en Calabacilla (Sector escuela NINA N° 22 “Madre Patria”).