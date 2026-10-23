Entre Ríos comenzó con las capacitaciones sobre la Boleta Única de Papel

La provincia inició el ciclo de capacitaciones sobre la Boleta Única de Papel (BUP), el instrumento con el que se votará en las elecciones provinciales, municipales y comunales de 2027. La vicegobernadora Alicia Aluani y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, presentaron la propuesta, que se implementa junto con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

La presentación se realizó este jueves en la Facultad de Trabajo Social. Estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y autoridades de las secretarías de Modernización y de Atención y Participación Ciudadana; de las direcciones de Asuntos Políticos y de Juventud; del Consejo General de Educación; de la Facultad de Trabajo Social y de la carrera de Ciencia Política, junto a estudiantes secundarios de cuarto, quinto y sexto año.

Aluani agradeció la participación de los jóvenes, de las distintas áreas de gobierno, de las autoridades de la Facultad y de los equipos que organizan las capacitaciones. Explicó que la BUP «es una herramienta que modifica la forma de votar y forma parte de la reforma electoral impulsada por la actual gestión de gobierno». Anticipó, además, que desde la Vicegobernación y el Instituto de Formación Legislativa se abrirán nuevos espacios para seguir informando sobre su funcionamiento.

La vicegobernadora destacó la importancia de comenzar el proceso con los jóvenes, ya que muchos votarán por primera vez en 2027. Señaló que “contar con información clara les permitirá conocer el procedimiento y evitar que sus votos puedan ser anulados o impugnados por errores al momento de votar”.

Por su parte, Troncoso valoró la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio de avanzar con la reforma electoral y la implementación de la BUP, acompañándola con instancias de formación e información. “Buscamos hacer más eficiente el voto, simplificar la manera de votar y garantizar que la ciudadanía tenga una herramienta más clara y efectiva para participar”, afirmó. También reconoció el trabajo de articulación entre los distintos sectores políticos y convocó a la participación social: “La democracia reside fundamentalmente en la participación”.

A su turno, Hein subrayó que la Ley 11.190, que dio origen a la reforma política y a la BUP, fue aprobada con el apoyo de todos los bloques legislativos. “Esta herramienta viene a romper un esquema que muchas veces tomaba como rehén al votante. Creo que esto da más libertad”, sostuvo.

La decana de la Facultad de Trabajo Social, Rosana Pieruzzini, destacó el trabajo conjunto y afirmó que “ningún sistema electoral funciona plenamente si la ciudadanía no lo comprende y confía en él”. Valoró también el aporte territorial de la universidad y el de la carrera de Ciencia Política para difundir el funcionamiento de la BUP y promover la participación ciudadana.

El ciclo se desarrollará entre octubre y diciembre de 2026 y está dirigido a docentes, estudiantes secundarios y universitarios, personas mayores y personas con discapacidad. Incluirá materiales accesibles, simulacros de votación e instancias de consulta adaptadas a cada sector.