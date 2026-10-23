El gobernador entregó viviendas en Santa Elena

El gobernador Rogelio Frigerio entregó este jueves 17 viviendas en Santa Elena y reafirmó la decisión del gobierno provincial de finalizar las obras habitacionales que quedaron paralizadas. Las unidades corresponden al barrio La Yegüita, cuya construcción se había interrumpido tras la pérdida del financiamiento del Plan Nacional Reconstruir y que fue retomada a través del programa provincial Ahora Tu Hogar.

Durante el acto, acompañado por el intendente Daniel Rossi, Frigerio puso el foco en la responsabilidad del Estado de dar respuesta a las familias que esperan durante años acceder a su casa propia y recuperar la confianza de la ciudadanía.

“La principal responsabilidad que tenemos los que cumplimos funciones en el Estado y estamos en política es trabajar para reconstruir una confianza que se perdió entre la gente y la política, precisamente por cosas como esta: viviendas que se esperan demasiado tiempo”, expresó.

En ese sentido, el mandatario recordó que la Provincia encontró 2.500 viviendas abandonadas, a medio hacer, usurpadas o vandalizadas, y remarcó la decisión de completar esos proyectos. “Las estamos terminando todas. No hay excusa para que una obra quede a medio hacer”, afirmó.

Recursos destinados a inversión pública

Frigerio explicó que la finalización de las viviendas de Santa Elena fue posible mediante un acuerdo entre la Provincia y el municipio, con financiamiento del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). “Esta es una obra que se discontinuó porque se perdió el financiamiento y nos pusimos de acuerdo con el intendente para que, a través de fondos del IAPV, podamos terminar la totalidad de las viviendas”, señaló.

El gobernador también destacó el cambio en el destino de los recursos del organismo provincial. “Hasta hace 33 meses, los fondos se usaban solamente para pagar salarios del IAPV. Ahora esos fondos van íntegramente a inversión pública”, sostuvo.

Asimismo, señaló que, en un contexto económico complejo, es necesario ampliar las herramientas que permitan atender el déficit habitacional. En ese marco, mencionó los créditos del programa Raíces, las líneas de financiamiento destinadas a empleados públicos y las alternativas para que los municipios puedan desarrollar soluciones habitacionales. “Tenemos que encontrar otras herramientas más allá de las viviendas del IAPV”, afirmó.

Una inversión de más de 1.000 millones de pesos

La obra del barrio La Yegüita contempla 30 viviendas y comenzó el 10 de marzo de este año. La inversión asciende a 1.010 millones de pesos, equivalentes a 779.039,42 Unidades de Vivienda (UVI), según la cotización vigente al momento de la firma del convenio, el 11 de febrero.

La Municipalidad de Santa Elena está a cargo de la ejecución, mientras que el IAPV verifica el avance de los trabajos. La intervención se enmarca en la línea de asistencia técnica y financiera a municipios del programa Ahora Tu Hogar, destinada a dar continuidad a soluciones habitacionales pendientes.

Con las 17 unidades entregadas, restan finalizar otras 13, cuya conclusión está prevista para diciembre.

Al dirigirse a las familias, Frigerio destacó el significado de la entrega y el desafío que comienza para cada beneficiario: “Hoy les estamos entregando la llave de una casa y ustedes tienen que transformarlas en un verdadero hogar”.

Por su parte, el intendente Daniel Rossi destacó que hacía más de una década que no se inauguraban viviendas en la ciudad y valoró la posibilidad de que las familias reciban sus casas con la documentación que las acredita como propietarias.

De la actividad participaron la senadora provincial Patricia Díaz, el diputado provincial Bruno Sarubi y el vicepresidente del IAPV, Pablo Omarini, entre otras autoridades.