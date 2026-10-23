Oct 23

VIALE: AVANZA EL ASFALTADO DE AVENIDA LOS INMIGRANTES

“Seguimos transformando nuestra ciudad con obras que mejoran la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos”, publicó la Municipalidad de Viale.

Avanza el asfaltado de la avenida Los Inmigrantes, una intervención de 400 metros que representa una inversión de $70 millones, financiada con recursos municipales.

Esta obra mejora la circulación, brinda mayor comodidad y seguridad a quienes transitan por el sector y fortalece la conexión con la avenida Rosa de Benitendes.

Continuamos trabajando con planificación y recursos propios para concretar mejoras que acompañan el crecimiento de Viale y generan nuevas oportunidades para toda la comunidad.

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