Oct 23

Alicia Aluani celebró la realización de las Jornadas sobre Boleta Única de Papel

“Celebro el inicio de las jornadas de capacitación sobre la Boleta Única de Papel, una herramienta clave dentro de la reforma electoral impulsada por nuestra gestión para modernizar y dar transparencia al sistema de votación”, dijo la vicegobernadora Alicia Aluani.

“Es un orgullo ver a los jóvenes presentes en este encuentro, especialmente a quienes ejercerán su derecho al voto por primera vez en 2027. Coincidimos que la defensa de la democracia se construye con información, responsabilidad y participación activa.

Desde el Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación nos sumamos a esta iniciativa con nuevos espacios de capacitación destinados a municipios y comunas de toda la provincia.

¡Muchas gracias a la Facultad de Trabajo Social, a los equipos de Gobierno y a cada estudiante por su compromiso!”, enfatizó.

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