Oct 23

HASENKAMP:JORNADA DE ENCUENTRO Y PARTICIPACIÓN

El lunes 26 de octubre, de 9:30 a 11:00 horas, se realizará en la Plaza San Martín el cierre del Mes de la Inclusión, con una jornada destinada a promover una comunidad con más oportunidades para todos.

La propuesta, organizada por el Área de Discapacidad y la Escuela Integral N.º 20 “Luján Jaime”, contará con postas lúdico-recreativas, artística y un espacio de exposición y venta de los trabajos del Espacio de Formación Laboral.

Como cierre de la jornada, se llevará a cabo la inauguración del mangrullo accesible, un espacio que busca promover el juego y la participación de niños y niñas, contemplando distintas necesidades.

“No todos jugamos de la misma manera, lo importante es que todos podamos jugar”.

Deja un comentario

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.