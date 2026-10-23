HASENKAMP:JORNADA DE ENCUENTRO Y PARTICIPACIÓN

El lunes 26 de octubre, de 9:30 a 11:00 horas, se realizará en la Plaza San Martín el cierre del Mes de la Inclusión, con una jornada destinada a promover una comunidad con más oportunidades para todos.

La propuesta, organizada por el Área de Discapacidad y la Escuela Integral N.º 20 “Luján Jaime”, contará con postas lúdico-recreativas, artística y un espacio de exposición y venta de los trabajos del Espacio de Formación Laboral.

Como cierre de la jornada, se llevará a cabo la inauguración del mangrullo accesible, un espacio que busca promover el juego y la participación de niños y niñas, contemplando distintas necesidades.

“No todos jugamos de la misma manera, lo importante es que todos podamos jugar”.