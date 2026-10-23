En reunión de gabinete Frigerio trató una agenda centrada en salud mental y prevención climática

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles en Casa de Gobierno una nueva reunión de gabinete, en la que se analizaron distintos temas prioritarios para la gestión provincial, con eje en salud mental, prevención ante el fenómeno de El Niño, infraestructura y seguridad.

Del encuentro participaron la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; ministros y secretarios. «Abordamos una amplia agenda de temas que incluyó también un repaso del encuentro de la Región Centro», indicó Hein.

En ese marco, precisó que uno de los principales ejes abordados fue la salud mental, una temática que «el gobernador ha tomado como una política de Estado». En esa línea, destacó la jornada realizada en la que se presentó el trabajo anual de los talleres que involucran a distintas organizaciones y ministerios.

Asimismo, Hein puso de relieve que «el gobernador siempre resalta el trabajo interministerial». «Estamos haciendo una cronología y una trazabilidad de los hechos. Lo que no se mide, no se corrige», sostuvo y remarcó la complejidad de esta problemática. En ese sentido, resaltó el acompañamiento colectivo de los ministerios para sostener las acciones y fortalecer el abordaje de la salud mental.

En materia de prevención ante el fenómeno climático El Niño, el presidente de la Cámara de Diputados indicó que ese tema ocupa un lugar central en la agenda provincial y precisó, que se realiza un seguimiento de las condiciones meteorológicas, el equipamiento disponible y las acciones hidráulicas y de infraestructura necesarias para anticiparse a posibles contingencias durante diciembre, enero y febrero. «Tenemos que estar preparados y generar los recursos necesarios para estar a la altura de lo que nos piden los vecinos», sostuvo.

En ese sentido, señaló que la reunión de gabinete permitió repasar los principales temas de la agenda provincial, como la salud mental, la situación meteorológica, la infraestructura y la seguridad. Asimismo, remarcó la importancia del seguimiento de estas cuestiones para coordinar acciones y dar respuestas a las necesidades de los entrerrianos.

Por otra parte, el legislador se refirió al homenaje que se realizó en la Cámara de Diputados a los deportistas entrerrianos que participaron de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Destacó el reconocimiento a quienes representaron al país y valoró el deporte como una herramienta de inclusión e igualdad de oportunidades. «Es un mimo al alma que los deportistas también necesitan. Son esas cosas que nos muestran que el deporte es una actividad que nivela e incluye», expresó.

En relación con las actividades deportivas, Hein resaltó también el aporte del gobierno provincial en el Mundial de Canotaje que se desarrolla en Gualeguaychú, un evento que permite visibilizar el potencial de los deportistas entrerrianos. Asimismo, invitó a la comunidad a participar de las actividades previstas para este domingo en Concepción del Uruguay, en el marco de un nuevo aniversario del nacimiento del general Justo José de Urquiza, con la presencia de autoridades provinciales y el acompañamiento al municipio anfitrión.