Con una radio abierta, Diputados acompañó la Jornada por la Salud Mental en La Vieja Usina

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, participó junto al gobernador Rogelio Frigerio de la Jornada por la Salud Mental, un encuentro destinado a estudiantes del nivel secundario que contó la presencia de Radio Diputados como espacio de diálogo y reflexión

En el marco de las actividades institucionales por el Día Mundial de la Salud Mental, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, y el gobernador Rogelio Frigerio, acompañaron en el Centro Cultural y Convenciones La Vieja Usina, la Jornada por la Salud Mental “La Juventud Toma la Palabra”, un espacio para hablar, crear y promover el cuidado, destinada a estudiantes del nivel secundario y al público en general.

Contó con la cobertura en vivo de Radio Diputados, un espacio de comunicación donde se compartieron entrevistas, música y conversaciones con referentes de las distintas áreas.

La propuesta tuvo como ejes centrales el bienestar emocional, los vínculos comunitarios y la importancia de habilitar espacios donde los jóvenes puedan compartir experiencias, expresar sus ideas y reflexionar sobre la salud mental. A través de actividades participativas y culturales, se buscó fortalecer el diálogo y promover una construcción colectiva del cuidado, con las juventudes como protagonistas.

La actividad surgió del trabajo conjunto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Entre Ríos. Además, el evento se llevó a cabo mediante una articulación intersectorial que involucró a la Cámara de Diputados de Entre Ríos, la Cámara de Senadores, la Dirección de Vinculación Ciudadana y el Consejo General de Educación (CGE). Participaron más de 800 estudiantes de escuelas de Paraná. Estuvo presente la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.

El titular de la Cámara Baja, Gustavo Hein, destacó en diálogo con Radio Diputados la labor intersectorial impulsada por el Poder Ejecutivo para abordar abiertamente la temática. “Hemos atravesado un año difícil; tenemos un equipo en Salud Mental para afrontar estas dificultades. Encontramos con un equipo de gobierno, de profesionales a los que pudimos acudir, lo que alivió la carga en un tema tan difícil de abordar”, enfatizó.

En ese sentido, Hein remarcó la necesidad de desmitificar la problemática y a la vez, afianzar la presencia del Estado. Al respecto señaló. “Elegimos hablar, poner el tema en agenda y generar estos espacios para pensar entre todos. Soy una persona que cree que el Estado tiene que estar presente y brindar oportunidades para aquellas personas que no tuvieron contención o cariño”.

El gobernador Rogelio Frigerio remarcó la importancia de visibilizar los espacios de contención y escucha y afirmó: “Es muy importante mostrarles a los jóvenes, pero también a todos los que tienen problemas vinculados con la salud mental, que hay lugares de contención, hay lugares de escucha y profesionales que saben cómo dar respuestas”.

En ese marco, subrayó el compromiso asumido por la gestión provincial: “Desde el Estado tenemos una enorme responsabilidad en todos los niveles frente a este flagelo de estos tiempos, y lo estamos atendiendo, probablemente como nunca antes, con respuestas en el camino correcto”.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, valoró en comunicación con Radio Diputados el rol protagónico de los jóvenes y la articulación entre las distintas áreas de gobierno, al manifestar que “pusimos como prioridad un eje en salud que es la salud mental, por lo que implica esto hoy en día a nivel mundial y particularmente también en la provincia”.

Participación de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados de Entre Ríos tuvo un rol activo en el evento coordinando una radio abierta y en streaming. Esta emisora en vivo acompañó el desarrollo de toda la jornada, registrando las voces de los participantes e interactuando con las juventudes presentes.

Durante la transmisión se compartieron reflexiones, testimonios y experiencias vinculadas con las distintas actividades. También formaron parte de la propuesta los programas provinciales dependientes del Ministerio de Salud: de Abordaje de Problemáticas de Consumo, de Violencia Social, y de Prevención del Suicidio, con iniciativas orientadas a acercar información y promover el intercambio con la comunidad.