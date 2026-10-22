APB Senior celebrará la Cena del Maxibásquet en el Club Olimpia

La familia del APB Senior tendrá su noche de encuentro este viernes 23 de octubre, cuando se realice la Cena del Maxibásquet 2026 en el estadio Humberto Pietranera del Club Olimpia de Paraná. La actividad comenzará a las 21.30 horas y reunirá a dirigentes, jugadores y allegados a una disciplina que continúa creciendo y convocando a cientos de apasionados por el básquetbol.

La velada contará con reconocimientos, música y muchas sorpresas para los presentes, en una propuesta que busca celebrar mucho más que la competencia deportiva. Será una oportunidad para compartir experiencias, fortalecer vínculos y poner en valor la camaradería y la amistad que se construyen dentro y fuera de la cancha.

La cena anual representa también un reconocimiento al compromiso de quienes mantienen viva su pasión por el básquetbol durante la edad adulta. El encuentro permitirá reunir a distintas generaciones de jugadores que, más allá de los resultados, encuentran en el deporte un espacio de pertenencia, disfrute y compañerismo.

Un torneo que reúne a más de 350 jugadores

El APB Senior se ha consolidado como una de las competencias de maxibásquet más importantes del país, con más de 350 jugadores distribuidos en las categorías +35, +45 y +55. El certamen reúne a equipos de Paraná, Viale y María Grande, generando un espacio de competencia y encuentro para deportistas que siguen disfrutando del básquetbol.

La continuidad de la actividad y la participación de numerosos equipos reflejan la importancia del torneo dentro del ámbito deportivo regional. En ese contexto, la Cena del Maxibásquet 2026 será una nueva oportunidad para celebrar el crecimiento de la disciplina, el sentido de comunidad y el amor por un deporte que sigue acompañando a sus protagonistas a lo largo de la vida.