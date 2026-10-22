Aranguren: Inauguraron una cancha de fútbol en Barrio Sur a 50 años del debut de Diego Maradona

En una jornada cargada de emoción, recuerdos y camaradería, vecinos, exfutbolistas, niños y autoridades municipales compartieron un encuentro deportivo para inaugurar un nuevo espacio recreativo en Barrio Sur. La actividad, impulsada por un grupo de vecinos maradonianos con el acompañamiento de la Municipalidad de Aranguren, coincidió con el 50º aniversario del debut profesional de Diego Armando Maradona, bajo una consigna muy especial: “El día que el fútbol cambió para siempre”.

El martes 20 de octubre, Aranguren vivió una tarde especial con la inauguración de una cancha de fútbol en Barrio Sur, un espacio destinado al encuentro, la recreación y la práctica deportiva de niños, jóvenes y adultos de la comunidad.

La jornada reunió a distintas generaciones del fútbol local, exjugadores de instituciones deportivas, familias y vecinos, junto al presidente municipal Luis Horacio Siebenlist, la vicepresidenta municipal Mirta Noemí Levars y el secretario de Gobierno, bioingeniero Ramiro Muñoz.

Un homenaje al Diego y al fútbol de potrero

La fecha elegida tuvo un significado especial: el 20 de octubre de 1976, con apenas 15 años, Diego Armando Maradona debutaba oficialmente en la Primera División de Argentinos Juniors. Exactamente 50 años después, los maradonianos de Aranguren decidieron recordarlo de una manera sencilla y simbólica: jugando al fútbol.

Durante la presentación, Gustavo Pusineri, integrante del grupo de maradonianos, explicó que la iniciativa surgió de Tito Albornoz, quien propuso inaugurar la cancha con un picado que reuniera a exfutbolistas, vecinos y autoridades municipales.

“Para nosotros, el 20 de octubre de 1976 es el día que el fútbol cambió para siempre, porque fue cuando Diego Armando Maradona debutó en Primera División”, expresó Pusineri, quien también destacó que muchos de los que crecimos admirando al Diez hoy también somos messianos.

Asimismo, agradeció a la Municipalidad por ofrecer el espacio y destacó la importancia de recuperar los potreros: “Es bueno que los chicos, además del club, tengan un potrero en su barrio. Es algo que actualmente no se ve mucho”.

Siebenlist destacó la recuperación de un espacio para toda la comunidad

El presidente municipal Luis Siebenlist celebró la iniciativa y remarcó la importancia de recuperar aquellos tradicionales encuentros futbolísticos.

“Uno de los puntos es recuperar la esencia de que los chicos puedan hacer un picadito, y también los grandes, como lo hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes”, manifestó.

El intendente valoró especialmente la presencia de exjugadores de Trotamundo, Club América y Cultural Aranguren, a quienes definió como “las verdaderas glorias del fútbol de Aranguren”.

Además, destacó que la cancha estará disponible para toda la comunidad: “La idea es poner este lugar en valor para que cualquiera pueda acercarse y hacer un picado. Es un espacio abierto, como una plaza, y queremos que todos lo disfruten”.

Por su parte, la vicepresidenta municipal, licenciada Mirta Noemí Levars, expresó su alegría por el encuentro: “Quiero felicitarlos a todos los presentes. Ver estas caras felices es lo más lindo que nos puede pasar”.

El secretario de Gobierno, bioingeniero Ramiro Muñoz, aportó una cuota de humor a la previa del partido: “Para tranquilidad de todos los jugadores, el tercer tiempo está en marcha. Proteína no estaría faltando en este momento”, comentó entre risas.

También bromeó sobre sus antecedentes deportivos: “No he pertenecido al club de las glorias del pasado, pero tengo algún antecedente de PlayStation. Lo vamos a tratar de plasmar en la práctica deportiva”. Finalmente, agradeció la invitación y saludó especialmente a los maradonianos.

Recuerdos, homenajes y glorias del fútbol local

Gabriel Vitali, integrante del grupo de maradonianos, recordó que en marzo de 2022 inauguraron en Aranguren el que identifican como el primer mural dedicado a Diego Maradona en la provincia de Entre Ríos.

“Estoy muy contento con la inauguración de esta cancha. Para los chicos que salen del potrero, las canchas son fundamentales para los barrios. Los chicos crecen sanos y tienen un gran futuro”, expresó, destacando también la participación de vecinos, amigos y compañeros de trabajo.

La jornada permitió, además, reencontrar a protagonistas de distintas épocas del fútbol local. Entre ellos, Emilio Balbi, quien recordó con humor sus experiencias futbolísticas junto al intendente Siebenlist cuando ambos se encontraban en Buenos Aires.

“Con el intendente jugamos al fútbol cuando andábamos en Buenos Aires y la movíamos más o menos”, comentó entre risas. También recordó que, durante su estadía en Tigre, eran convocados para jugar partidos prácticamente todos los fines de semana.

Un partido inolvidable: empate, polémica y definición por penales

Como no podía ser de otra manera, la inauguración tuvo su correspondiente partido, con la participación de exjugadores, vecinos, niños y autoridades municipales.

El encuentro fue dirigido por el profesor Lucas Del Agua, quien tuvo una destacada actuación como árbitro, aunque no pudo evitar alguna polémica futbolera.

El partido terminó empatado 3 a 3, con un penal discutido que seguramente seguirá dando que hablar. La definición llegó desde los doce pasos y la victoria quedó en manos del equipo que integró el presidente municipal Luis Siebenlist, con una destacada actuación de Fabián Bruggeman, experimentado arquero con pasado en la Primera División de Cultural Aranguren y en el Club América, quien se lució bajo los tres palos y se convirtió en una de las grandes figuras del encuentro.

Más allá del resultado, el verdadero triunfo fue haber compartido una tarde de fútbol, amistad y camaradería, recuperando el espíritu de aquellos picados que tantas alegrías regalaron a distintas generaciones.

Un nuevo espacio para disfrutar en comunidad

La inauguración de la cancha de Barrio Sur representa una nueva oportunidad para fortalecer los espacios de encuentro y recreación en Aranguren, recuperando el valor del potrero como parte de la cultura popular argentina.

A 50 años de aquel 20 de octubre de 1976, cuando un adolescente llamado Diego Armando Maradona comenzaba a escribir una historia extraordinaria, Aranguren eligió recordarlo de la mejor manera posible: con una pelota, una cancha, amigos y distintas generaciones reunidas alrededor de una misma pasión.

Porque el fútbol no solamente se vive en los grandes estadios. También está en los barrios, en los potreros, en los recuerdos de quienes alguna vez jugaron y en la ilusión de los chicos que hoy empiezan a hacerlo.

Y en Barrio Sur, aquel día en que el fútbol cambió para siempre encontró, medio siglo después, una hermosa manera de ser recordado.

Medios periodísticos presentes:

📻 Radio Popular Aranguren 96.5: Francisco “Pancho” Nichea.

📺 Canal 6 RCV – Programa Mi Gente Aranguren: Lucas Pacheco (cámaras y fotografías).